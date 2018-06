von von Jenna Santini

Pressesprecher Simon Kistner: Wir erhalten jede Woche schätzungsweise ein bis vier Anträge. Dabei handelt es sich um folgende Fallgruppen nach Paragraf 45, Absatz 7, des Bundesnaturschutzgesetzes: Zur Abwehr erheblicher landwirtschaftlicher Schäden, was im Wesentlichen nur besonders geschützte Arten betrifft. In den letzten Jahren gab es keine Ausnahme zu streng geschützten Arten. Zum Schutz der natürlich vorkommenden Tierwelt: Hier nur wenige Ausnahmen, zum Beispiel die Beseitigung von Biberdämmen zum Schutz der Bachmuschel. Zum Zwecke der Forschung: Für die Präparation überfahrender Biber oder verunglückter Greifvögel, zum Fang von Tieren zu Forschungszwecken, zum Beispiel von Rotmilanen und Fledermäusen zur Telemetrierung. Im Interesse der Gesundheit des Menschen: Einige Fälle gab es beispielsweise für Eingriffe in Biberdämme und -bauten zur Beseitigung von Hochwassergefahr, für Maßnahmen bei akuten Verkehrssicherungsfällen, wie Entfernung von einsturzbereiten Felsen mit Eingriffen in Winterquartiere von Fledermäusen, für Rodungsmaßnahmen zur Kampfmittelberäumung auf einem ehemaligen Munitionsdepot (Beseitigung von Quartieren der Haselmaus). Aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses.Häufiger vorkommende Fallgruppen sind die Sanierung von alten Kirchen und sonstigen Gebäuden, wenn Fledermäuse oder gebäudebrütende Vögel vorkommen, Bauvorhaben auf Brachflächen oder Flächen mit schütterer Vegetation, etwa Bahnflächen mit Betroffenheit von Zaun- und Mauereidechsen, Maßnahmen im Bereich Bibermanagement, wie der Beseitigung von Dämmen oder Biberbauten. Vereinzelt vorkommende Ausnahmen kommen beim Bau und Betrieb von Windkraftanlagen vor und zur Umsetzung von Storchennestern, wenn erhebliche Nachteile gegeben sind, zum Beispiel Gefährdung der Stromversorgung. Und zuletzt Ausnahmen, um den weiteren Betrieb von Deponien zu ermöglichen.Für Ausnahmen nach Paragraf 45, Absatz 7, des Bundesnaturschutzgesetzes ist das Regierungspräsidium Tübingen dann zuständig, wenn streng geschützte Arten betroffen sind. Wenn sowohl streng als auch besonders geschützte Arten betroffen sind, ist das Regierungspräsidium insgesamt zuständig, bei Betroffenheit von nur besonders geschützten Arten die untere Naturschutzbehörde. Die untere Naturschutzbehörde berät die Bürger, wenn zum Beispiel bei einem Genehmigungsantrag artenschutzrechtliche Fragestellungen erkennbar sind. Grundsätzlich ist es aber Aufgabe des Vorhabenträgers, den Sachverhalt abzuklären und erforderlichenfalls ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellen zu lassen. Bei größeren Verfahren, etwa Windkraftanlagen, wird dazu in der Regel ein sogenannter „Scooping-Termin“ abgehalten, bei dem der Untersuchungsumfang abgestimmt wird.

Bei Biberfällen wird, sofern ein Ausnahmeerfordernis möglich ist, der Biberberater des Regierungspräsidiums hinzugezogen. Vor dem eigentlichen Ausnahmeantrag ist in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium zu klären, ob für ein Vorhaben verschiedenster Art eine Ausnahme überhaupt erforderlich ist, oder durch welche Maßnahmen diese unterhalb der artenschutzrechtlichen Erheblichkeitsgrenze eventuell vermeidbar ist. Das Fehlen zumutbarer Alternativen ist Tatbestandsvoraussetzung für die Erteilung einer Ausnahme. Alle zumutbaren Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind auszuschöpfen, zum Beispiel Vergrämung oder Fang und Umsiedlung von Eidechsen, Wiederherstellung von Fledermausquartieren in Gebäuden, Anbringen von Ersatzquartieren.

Das Regierungspräsidium prüft das Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen unter besonderer Berücksichtigung möglicher Alternativen und entscheidet nach den gesetzlichen Vorgaben. Manchmal wird das Vorhaben modifiziert, wenn es in ursprünglicher Planung nicht genehmigungsfähig ist, beispielsweise Reduzierung eines Windparks von sieben auf fünf Anlagen, weil zwei der geplanten Anlagen zu nahe an Rotmilanhorsten waren, Verschiebung von Baumkletter-Meisterschaften von Mai auf September wegen der Vogelbrut, oder es wird auf die Weiterverfolgung verzichtet. Dies ist Aufgabe der Windkraftplanung, wenn ein Rotmilan-Dichtezentrum betroffen ist und daher keine Ausnahme erteilt werden könnte. Die Vermeidungs-/Minimierungs-/Wiederherstellungsmaßnahmen werden in der Ausnahme durch Nebenbestimmungen rechtsverbindlich vorgegeben.Die Zusammenarbeit der Kommunen betrifft auch im Bereich des Artenschutzes hauptsächlich die unteren Naturschutzbehörden bei den jeweiligen Landratsämtern. Eine pauschale Bewertung der artenschutzrechtlichen Arbeit von Kreisgemeinden vermag das Regierungspräsidium daher nicht abzugeben.