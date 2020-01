von SK

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Arbeitslosigkeit in der Region laut einer Mitteilung der Agentur für Arbeit um 364 Menschen zugenommen. „Im Dezember hat die Arbeitslosigkeit jahreszeitlich bedingt zugenommen. Immer noch melden sich Mitarbeiter aus Hotels und Gaststätten arbeitslos. Hinzu kommen Bau- und Außenberufe, die witterungsbedingt pausieren“, wird Katja Thönig, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, in der Mitteilung zitiert.

Bodenseekreis/Konstanz Arbeitsagentur am Bodensee sieht Jahr der Chancen Das könnte Sie auch interessieren

Weiter heißt es: „Zahlreiche Betriebe melden bereits jetzt die freien Ausbildungsplätze für September. Die Einstellungsbereitschaft ist hoch. Die duale Berufsausbildung hat in der Region einen hohen Stellenwert und die Unternehmen investieren gerne in den eigenen Nachwuchs. Für das aktuelle Ausbildungsjahr wurden uns bereits fast 3300 Lehrstellen gemeldet. Auch klein- und mittelständische Betriebe beginnen immer früher mit der Suche nach geeigneten Lehrlingen, um so die Besetzung der Stellen bis zum September rechtzeitig sicherzustellen“, so Thönig weiter.

Arbeitlosenquote liegt bei 2,7 Prozent

Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 2,7 Prozent (plus 0,1 Prozentpunkte). Die Quote in Baden-Württemberg betrug 3,2 Prozent. Der Kreis Ravensburg gehört mit 2,3 Prozent zu den Spitzenreitern im Ländle. Besser ist nur der Kreis Biberach mit zwei Prozent.