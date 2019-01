"Ausnahmslos gute Nachrichten" hatte Jutta Driesch, Chefin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, am Dienstag zu vermelden. Der Arbeitsmarkt in der Bodenseeregion sei stabil und robust, die Zahl der Arbeitslosen 2018 ging erneut deutlich zurück (siehe Beisteller).

Das Gebot der Stunde sei – auch für 2019 – die Qualifizierung, um den hohen Bedarf an Fachkräften in der Region zu decken. Zweiter Aspekt: Mit dieser großen Nachfrage nach Arbeitskräften in einigen Branchen könnten auch Langzeitarbeitslose wieder in Lohn und Brot gebracht werden. Hier hat der Bundestag gleich zwei Gesetze verabschiedet, die seit dem 1. Januar gelten und nach Meinung der begeisterten Agenturchefin einen "Paradigmenwechsel" in der Arbeitsmarktpolitik darstellen.

Agenturchefin: "Das Geld ist da"

Wurden im Jahr 2018 nach Angaben von Jutta Driesch insgesamt 24 Millionen Euro über die Arbeitsagentur in die Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitslosen und Beschäftigten in der Region investiert, so dürfte diese Summe nun enorm ansteigen. "Das Geld ist da", so die Agenturchefin. Dank boomender Wirtschaft seien die Töpfe der Agentur voll. Mit den beiden neuen Gesetzen gebe es die riesige Chance, selbst schwierige Fälle wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen – ohne finanzielles Risiko für Arbeitgeber.

Das sind die neuen Gesetze

Das Teilhabe-Chancengesetz: "Da ist der Name Programm", freut sich Jutta Driesch über das neue Förderinstrument. Über 25-Jährige, die zwei Jahre und länger arbeitslos gemeldet sind und einen sozialversicherungspflichtigen Job bekommen, werden über die Arbeitsagentur zwei Jahre gefördert. Im ersten Jahr übernimmt die Agentur 75 Prozent der Lohnkosten, im zweiten Jahr 50 Prozent. Es besteht keine Pflicht, den neuen Mitarbeiter nach den zwei Jahren weiter zu beschäftigen. "Wir erhoffen uns aber schon, dass das Arbeitsverhältnis dann in eine Dauerbeschäftigung mündet", sagte Jutta Driesch. Zusätzlich zahlt die Agentur bei Bedarf die Weiterbildung und bietet ein Coaching für Arbeitgeber und Beschäftigten an.

Sogar die vollen Lohnkosten übernimmt das Jobcenter, wenn ein Arbeitgeber einem Langzeitarbeitslosen eine Chance in seinem Betrieb gibt, der sechs Jahre oder länger keinen Job hatte und von Hartz IV lebt. Hier fördert die Agentur fünf Jahre lang auch Teilzeitstellen, wobei ab dem dritten Jahr der Lohnkostenzuschuss jährlich um zehn Prozent sinkt. Notwendige Qualifizierungen werden bis zu einem Betrag von 3000 Euro bezuschusst. Auch hier gibt's Coaching für Arbeitgeber und Beschäftigten. "Solch ein Förderinstrument hatten wir noch nie", sagte Jutta Driesch.

Kosten für Weiterbildung werden übernommen

Das Qualifizierung-Chancengesetz: Beschäftigte können sich nun unabhängig von Alter, Qualifikation und Betriebsgröße weiterbilden – egal ob Informatiker oder Pflegehelfer. Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit durch Technologien ersetzt werden kann, vom Strukturwandel betroffen ist oder eine Umschulung in einem Beruf angestrebt wird, in dem Fachkräftemangel herrscht. Das Gesetz gilt auch für Hartz-IV-Aufstocker. Für Kleinbetriebe bis zehn Mitarbeiter zahlt die Arbeitsagentur die vollen Kosten für die Weiterbildung, für Betriebe bis 250 Beschäftigte die Hälfte und für Großbetriebe ein Viertel der Kosten.

Obendrauf wird das Arbeitsentgelt des Beschäftigten übernommen – bis zu 75 Prozent in Kleinbetrieben, bis zu 50 Prozent in mittleren Unternehmen und 25 Prozent in Firmen mit mehr als 250 Mitarbeiter. "Jeder Betrieb kann das nutzen. Das gab's auch noch nie", sagt Jutta Driesch. Wer als Unternehmen jetzt an den Stellschrauben für die Zukunft drehen und seine Mitarbeiter fit machen will, sollte die Möglichkeiten nutzen, wirbt die Agenturchefin.