Noch sind Apotheken im Bodenseekreis in angemessener Entfernung zu erreichen. Aber so wie in ganz Deutschland geht ihre Zahl auch in der Region kontinuierlich nach unten. Waren es vor 15 Jahren noch 61 Apotheken, sind es heute noch 49. Ursachen für die Schließung sind laut Landesapothekerkammer Baden-Württemberg in erster Linie wirtschaftliche Gründe.

Ohne Arzt vor Ort können sich Apotheken nicht halten

In Deggenhausertal betreibt Apothekerin Veronika Illison seit mehr als 30 Jahren die Tal-Apotheke in Wittenhofen. „Zu uns kommen Kunden aus einem Umkreis von zehn bis 15 Kilometern“, sagt Illison. Die nächsten Apotheken befinden sich in Markdorf, Oberteuringen und Wilhelmsdorf. „Wir haben hier eine Arztpraxis und auch sonst eine gute Infrastruktur“, ergänzt ihre Tochter Julia Keller, die die Tal-Apotheke übernehmen wird. "Ohne einen Arzt vor Ort könnten wir uns wahrscheinlich nicht halten."

Medikamente werden auch per Botendienst geliefert

Auf jeden Fall schätzten es viele Kunden, die Apotheke vor Ort zu haben, um ihre Arzneimittel zu bekommen. Wie viele andere Apotheken bietet auch die Tal-Apotheke an, die Medikamente per Botendienst bis an die Haustür zu liefern.

Notdienst rund um die Uhr

Im Gegensatz zur Internet-Apotheke spiele die Beratung vor Ort eine wichtige Rolle. „Wir schieben die Arzneimittel nicht nur über den Ladentisch, sondern geben auch notwendige Hinweise und Tipps“, erklärt Illison. Die Apotheken vor Ort bieten außerdem regelmäßigen Notdienste rund um die Uhr und das Fertigen individueller Rezepturen für die Patienten. Veronika Illison ärgert sich: "Das alles bieten die Internet-Apotheken nicht. Sie picken sich nur die Rosinen aus dem Kuchen.“ Dies sei kein Wettbewerb auf Augenhöhe.

Gabriele Wolf, Apothekerin aus Eriskirch: „Im Extremfall lässt man sich bei uns beraten und bestellt im Internet.“ | Bild: Claudia Wörner

Apothekerin Gabriele Wolf ist in der Druidix-Apotheke in Eriskirch tätig und sieht das Thema Internet-Apotheke ebenso kritisch wie ihre Kolleginnen aus Deggenhausertal. „Im Extremfall lassen sich die Kunden bei uns beraten und bestellen anschließend im Internet.“ Auf der anderen Seite gebe es die vielen Stammkunden aus dem Einzugsgebiet zwischen Friedrichshafen und Lindau. "Sie geben uns viele positive Rückmeldungen und das motiviert uns täglich neu", sagt Gabriele Wolf.

Beratung auch am Telefon möglich

Kunden der Tal-Apotheke, die nicht mobil sind, bekommen ihre Medikamente nach Hause geliefert. „Auch beim Wunsch nach rezeptfreien Arzneimitteln können sie bei uns anrufen. Wir beraten am Telefon und bringen das Gewünschte vorbei“, beschreibt Julia Keller den Service der Landapotheke. Möglich sei zudem, dass der Arzt das Rezept in die Apotheke faxe oder maile. Über die App „Call my Apo“ können die Kunden in der Tal-Apotheke ihre Medikamente einfach per Foto, Text oder Sprachnachricht vorbestellen. „Ich habe es keinen Tag bereut, eine Apotheke auf dem Land eröffnet zu haben“, zieht Veronika Illison ihr Fazit.

Rezeptsammelstellen auf dem Land

Aber was passiert in ländlichen Regionen, in denen Arztpraxen Mangelware sind? Miriam Eberhardt, Inhaberin der Tettnanger Schloss-Apotheke, betreut seit 2017 beim Dorfladen in Hiltensweiler eine Rezeptsammelstelle. "Damit wollen wir insbesondere den älteren, weniger mobilen Kunden auf dem Land einen Service bieten", erklärt die Apothekerin.

Briefkasten wird täglich geleert

Dafür musste sie bei der Landesapothekerkammer einen Antrag stellen. Nur Mitarbeiter der Schloss-Apotheke dürfen den speziellen Briefkasten leeren, und das täglich. "Wir fahren aber des Öfteren umsonst nach Hiltensweiler und finden kein Rezept im Briefkasten." Dennoch wolle sie den Service aufrecht erhalten.

"Platz zwischen Arzt und Patient"

Einig sind sich alle Apothekerinnen darin, dass die persönliche Anlaufstelle vor Ort wichtig. „Wir haben unseren Platz quasi zwischen Arzt und Patient und sind da, wenn er Fragen hat“, sagt Gabriele Wolf. Auch wenn der Patient zum Beispiel mit seinen Hausmitteln nicht mehr weiter wisse, helfen Apotheker weiter. „Und manchmal sind wir auch einfach Anlaufstelle, wenn jemand seine Sorgen loswerden möchte“, fügt sie hinzu.