Ungewohnt närrisch für die Jahreszeit ist es am Freitag in Kluftern in der Brunnisachhalle zugegangen. Anlass für die Zusammenkunft außerhalb der Fasnet war das 50-jährige Bestehen des Alemannischen Narrenrings (ANR), dessen Verbreitungsgebiet sich von Oberkochen im Norden bis Rorschach in der Schweiz im Süden und von Dillingen im Osten bis Taisersdorf im Westen erstreckt.

Andreas Lamm, Zunftmeister der Narrenzunft Kluftern: „Ich bin zufrieden mit der Stimmung. Wir hatten viele helfende Hände und nur gute Rückmeldungen von den Gästen.“ | Bild: Jan Manuel Heß

420 Gäste aus 90 Mitgliedszünften

Aus den drei Verbandsregionen Allgäu, Bodensee und Oberschwaben-Donau waren gut 420 Gäste aus den Vorständen der 90 Mitgliederzünfte gekommen. Präsident und Narrenmeister Markus Stark betonte in seiner Begrüßungsrede den kulturellen Auftrag, der mit der Brauchtumspflege einhergehe, „aber auch die stets größer werdende Verantwortung durch die vielen Vorschriften, wodurch so mancher Verein mit seinen Vorständen an seine Grenzen kommt.“

Für viel Schmunzeln sorgte der Sketch „Szenen einer Ehe“ von Daniela und Andreas Stein von der Narrenzunft Niederrieden. | Bild: Jan Manuel Heß

Schwerpunkt lag auf Unterhaltung

Da man als närrischer Verband das 50. Jubiläum nicht allzu ernst begehen wollte, wurde die Zahl der Reden eher übersichtlich gehalten und der Schwerpunkt lag mehr auf der Unterhaltung. Mit drei Szenen aus drei verschiedenen Lebensabschnitten einer Ehe hielten Daniela und Andreas Stein von der Narrenzunft Niederrieden so manchem Ehepaar mit einem Augenzwinkern den Spiegel vor.

Stimmungsvoll war der Teufelstanz der Frauen der Narrenzunft Heiligenberg. | Bild: Jan Manuel Heß

Die Damen der Narrenzunft Heiligenberg boten eine teuflisch gute Tanzeinlage mit wehenden roten Umhängen. Richtig nach oben schnellte das Stimmungsbarometer, als die beiden Akteure von „Alles Pappe“ der Narrenzunft Niederrieden durch ständige Transformationen ihrer kreativen Papp-Kostüme Berühmtheiten wie Eminem, Cher, Helene Fischer oder Celine Dion in einer fulminanten Play-back-Show auftreten ließen.

Markus Greinwald, Zunftmeister der Narrengemeinschaft Hasle-Maale aus Stetten: „Ein wirklich gelungener Festabend zu unserem Verbandsjubiläum, mit tollem Programm und vielen Freunden.“ | Bild: Jan Manuel Heß

Ehrennarrenmeister mit persönlicher Sammlung von Anekdoten

Die Festrede von Ehrennarrenmeister Charlie Maier war eine sehr persönliche Sammlung von Momenten, Anekdoten und Geschichten. Unter anderem erzählte er von Zeiten, „als man bei Umzügen knöcheltief in Konfetti watete.“

Inszenierter Stammtisch der Träger der goldenen Narrenkappe

Weitere Erinnerungen wurden bei einem inszenierten Stammtisch mit den Trägern der goldenen Narrenkappe – ein Orden für besonders langjährige Verdienste im ANR – ausgetauscht. Der Klufterner Ortsvorsteher Michael Nachbaur in seiner Funktion als Gastgeber machte deutlich, wie Ereignisse verblassen, etwa die Mondlandung oder Woodstock im Jahr 1969, wenn man auf die Gründung des ANR zu sprechen kommt.