Bis vor eineinhalb Jahren hielt sich Günther Renz für den glücklichsten Menschen der Welt: Seine vier Kinder waren erwachsen und für seine gut gehende Hausarztpraxis in Bermatingen schien die Nachfolge gesichert. "Ich wollte meine Patienten gut versorgt wissen. Am 11. Januar 2017 hat sich das zerschlagen", sagt er. Seitdem sucht er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. "Wir haben auf allen Kanälen gesucht, über Anzeigen, Internet-Portale und die Kassenärztliche Vereinigung", sagt seine Frau Anita Renz, die als Kinder- und Jugendärztin in der bisher gemeinsamen Praxis tätig ist. Aber es findet sich niemand. Nur wenige Interessenten haben sich gemeldet, ohne konkrete Absichten.

Arzt aus Leidenschaft

Günther Renz ist Arzt aus Passion. "Der Arztberuf ist der tollste Beruf, den man sich vorstellen kann. Menschen in Not zu helfen ist für mich immer eine tiefe Befriedigung gewesen", sagt er. Er gehört zu denen, die ihren langjährigen Patienten schon an Haut oder Haltung ansehen, ob ihnen etwas fehlt. Als Hausarzt kennt er nicht nur ihre Krankenakte, sondern auch ihre Familie, ihre Hobbys und ihre Laster.

Belastung nimmt stetig zu

Aber die Belastung stieg stetig: Zu langen wöchentlichen Sprechstunden kamen Hausbesuche, Gutachten, Abrechnungen, Reha-Anträge, Datenschutz und Büroarbeiten. Die überbordende Bürokratie setzte ihm zu und mit den älter und kränker werdenden Patienten wuchs der Zeitdruck. "An einem Tag im Notdienst, da hatten wir 156 Personen zu versorgen", sagt Renz. Auch sonst war das Wartezimmer voll. Hinter mancher banalen Erkältung versteckte sich ein schweres Problem und sprengte den Sprechstundenablauf. Sein Sohn ist auch Mediziner, auch er hat dem Vater einen Korb gegeben. "Der arbeitet in einer Herzklinik. Er hat mir gesagt: Ich mach mich nicht so kaputt wie du."

Junge Generation hat andere Bedürfnisse

"Die jungen Ärztinnen und Ärzte sind nicht bereit, die hohe Arbeitsbelastung auf sich zu nehmen, sie streben eine andere Work-Life-Balance an," sagt Swantje Middeldorff, Pressereferentin der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Auch die veränderten Rollen von Mann und Frau spielten eine Rolle bei der Entscheidung – nicht nur, weil auch der Partner einen Job in Niederlassungsgebiet braucht. "70 Prozent der Medizin-Absolventen sind Frauen, die denken anders über Familie nach", sagt sie.

Weniger Bürokratie gefordert

Die Kassenärztliche Vereinigung fordert, dass sich die Rahmenbedingungen für niedergelassene Ärzte ändern müssen: "Bürokratieabbau ist ein großes Stichwort. Es ist nicht sinnvoll, wenn von 50 Wochenstunden rund 15 für Bürokratie draufgehen", sagt Middeldorff. Eine zum Praxismanager fortgebildete Fachkraft kann vieles bei Abrechnung und Dokumentation übernehmen. "Aber das können sich oft nur Gemeinschaftspraxen leisten." Außerdem wäre die Ausweitung anderer Praxismodelle wünschenswert, sodass sich Mediziner die Arbeit teilen können. "Wir brauchen auch einfach mehr Ärzte, es muss mehr Medizinstudienplätze an den Universitäten geben", sagt Middeldorff.

Günther Renz hat seine Praxis nun ohne Nachfolger dichtgemacht. "Die Entscheidung ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Überall sprechen mich Patienten an, wie es weitergehen soll", sagt er. Er macht sich Sorgen um sie. "Gerade die älteren Leute müssen nun deutlich weitere Wege in Kauf nehmen, beispielsweise nach Markdorf oder sogar Friedrichshafen fahren." Aber seine eigene Gesundheit lässt nicht zu, dass er länger arbeitet.

Seine Frau macht in den vormals gemeinsamen Räumen als Kinder- und Jugendärztin weiter. Jetzt schon erlebt sie verzweifelte Patienten, die an der Theke nach ihrem Mann verlangen. "Manche beschweren sich laut bei den Helferinnen an, warum kein Doktor für die Erwachsenen da ist", sagt sie. Auch sie macht sich jetzt Gedanken um die Zukunft ihrer eigenen Praxis. Etwas Zeit bleibt ihr noch.

Jeder Dritte über 60 Jahre Auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung suchen zehn Ärzte im Bodenseekreis in der Börse nach Nachfolgern. Ärzte, die noch praktizieren und eine Nachfolge suchen, sind nicht immer aufgeführt. 29 Prozent der Hausärzte im Kreis sind über 60 Jahre alt und werden über kurz oder lang ihre Praxen schließen. Dabei ist der Bodenseekreis vergleichsweise jung: In ganz Baden-Württemberg sind 36 Prozent der Hausärzte über 60. Nachdem zunächst vor allem Hausärzte auf dem Land betroffen waren, wird es seit fünf Jahren auch für Facharztpraxen schwieriger, Nachfolger zu finden. Dabei stehen in Ballungsräumen Praxen ebenso leer wie auf dem Land. Um sich niederzulassen, muss ein Arzt oder eine Ärztin den Antrag an den Zulassungsausschuss stellen und die erforderlichen Unterlagen beilegen. Der Ausschuss prüft, ob es einen freien Arztsitz gibt, in gesperrten Bereichen funktioniert nur eine Nachbesetzung. Hausärzten stehen die meisten Regionen in Baden-Württemberg offen. An deutschen Unis gibt es rund 10 000 Medizinstudienplätze, auf die sich regelmäßig bis zu 50 000 Menschen bewerben.

