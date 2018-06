Oft werden sie im Zuge von Bauvorhaben oder Sanierungsmaßnahmen entdeckt: geschützte Tierarten. Angefangen beim Bürger, der einen Baum fällen möchte, in dem aber Fledermäuse leben, bis hin zum Bebauungsplan, der durch den Fund von Zauneidechsen ausgebremst wird, wie in Markdorf im Zuge eines artenschutzrechtlichen Gutachtens an der Eisenbahnstraße oder in Pfullendorf am Bahnareal geschehen. Geregelt wird der Umgang mit den Tieren über das Bundesnaturschutzgesetz. Die Regeln sind strikt zu beachten: "Artenschutz gilt immer und überall, besonders der strenge", sagt Biologe Wilfried Löderbusch. Für die streng geschützten Zauneidechsen in Markdorf wurden kürzlich neue Flächen entlang der Ensisheimer Straße geschaffen – und ihre bevorzugte Fläche an der Eisenbahnstraße plan gemacht. Dadurch sollen die etwa 40 bis 60 Zauneidechsen auf die neuen Flächen jenseits der Bahngleise gelockt werden. Neue Plätze zum Sonnen, Verstecken, Wühlen und zur Nahrungssuche werden den Reptilien den Übergang erleichtern. Bedingung für dieses Vorgehen war die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Tübingen. Die Gemeinde hatte zuvor einen Ausnahmeantrag von Paragraf 44 im Bundesnaturschutzgesetz gestellt. Dieser regelt den besonderen Artenschutz und besagt im Prinzip, dass es verboten ist, eine Population auch nur in irgendeiner Art und Weise zu stören. Etwa zehn artenschutzrechtliche Gutachten fertigt Wilfried Löderbusch pro Jahr an. Er schätzt, dass die Zahl dieser Überprüfungen, die bei Genehmigungsverfahren inzwischen vielfach Pflicht sind, seit zehn Jahren immer weiter zunimmt. In den 90er Jahren habe es bei großen Bauvorhaben noch gereicht, einen Tümpel zu buddeln und einige Bäume zu pflanzen, "doch die Anforderungen an Größe und Qualität der Ausgleichsmaßnahmen sind gestiegen", sagt Löderbusch – und sieht Erfolge: Die Störche würden mehr.

Der Wolf sei wieder da. Der Biber breite sich aus. "Wir leben am Bodensee in einer wahnsinnig schönen Landschaft und müssen etwas dafür tun", findet der Biologe. Rolf Servos, Vorsitzender des BUND-Deggenhausertal will etwas tun – für die Gelbbauchunken an der ehemaligen Kiesgrube in Urnau. Wie die Zauneidechsen gehören auch sie zu den streng geschützten Tierarten. Waren es früher einmal über 100 Amphibien, die an zwei Tümpeln und einem verbindenden Rinnsal lebten, sind es heute nur noch 30, mutmaßt Servos. In dem Fauna-Flora-Habitat (FFH) stimmen die Lebensbedingungen nicht mehr. Es ist zu dunkel für die Amphibien, die kleine Pfützen und Sonnenplätze bevorzugen. Ursprünglich war auf dem Gelände einmal die Ortsumgehung Urnau vorgesehen. FFH, Gelbbauchunken und Geldmangel: Ein bisschen von allem hat den Bau verzögert und schließlich verhindert. Seitdem ist auf dem Landstrich, an dem Land, Bund und Bürger Grundstückseigner sind, nicht mehr viel passiert. "Durch den Kiesabbau ist eine Ruderalfläche entstanden, auf der immer auch Gelbbauchunken leben", sagt Bürgermeister Knut Simon. Bei jedem Bebauungs- und Flächennutzungsplan hat er mit artenschutzrechtlichen Gutachten zu tun. "Im Vergleich zu früher hat das Verständnis für Natur kolossal zugenommen", berichtet Simon. Das sei eine schöne Entwicklung. Rolf Servos wünscht sich für die Gelbbauchunken ein zusammenhängendes Feuchtbiotop. Der Landkreis ließ sich jetzt überzeugen, die Grundstücke, die dem Land gehören, auszulichten. Vermutlich im Herbst, wenn die Vogelbrutzeit vorbei ist. Doch eigentlich geht es darum, wer die Flächen kaufen kann – und an einem Stück etwas für die Tiere macht.

Nicht für Mensch, Forst oder Landwirtschaft. "Das ist ein allgemeiner Drang. Es gibt kaum noch Grünstreifen", sagt Servos, der das größte Potenzial in heimischen Gärten sieht. "Einfach mal ein bisschen wilde Wiese lassen, in der sich Hummeln, Bienen und Schmetterlinge tummeln können", empfiehlt der Naturschützer. Auch Zauneidechsen und Gelbbauchunken mögen das. Fernab von Gutachten, Umsiedlungsmaßnahmen und anschließendem Monitoring, ob es denn geklappt hat mit dem Artenschutz.

Rolf Geiger: "Uns ist bewusst, dass der Vogel dort ist"

Historische Gebäude bieten ideale Brutplätze für schützenswerte Arten. So auch das Überlinger Franziskanertor aus dem 13. Jahrhundert, in dem zurzeit Dohlen brüten. Doch nun ist es renovierungsbedürftig.

Das Franziskanertor beheimatet eine kleine Dohlenkolonie, die in den vergangenen Jahren oben im Dachreiter und in den seitlichen Maueröffnungen gebrütet hat. Dohlen stehen unter Naturschutz. Gemäß Paragraf 44 des Bundesnaturschutzgesetzes dürfen sie während der Brutzeit nicht erheblich gestört werden. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. „Uns ist bewusst, dass der Vogel dort ist“, sagt Rolf Geiger vom Überlinger Grünflächenamt. Mit ihm hat sich das für die Renovierung zuständige städtische Facility Management abgestimmt. Sobald bei einer Sanierung Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Arten betroffen sind, ist ein Fachkundiger einzuschalten. Geiger jedenfalls hält das angebrachte Gerüst für unproblematisch. Zumal am Tor erst mal nur fotografisch eine Bestandsaufnahme erfolgt.

Die Bautätigkeit kommt erst nächstes Jahr. Aber hier gibt es auch andere Meinungen. Wolfgang Fiedler von der Vogelwarte Radolfzell weiß zu berichten, dass „Dohlen auf Störungen in unmittelbarer Nähe ihrer Brutlöcher sehr empfindlich reagieren“. Naturschützer empfehlen, das Gerüst nur bis zu zwei Etagen unterhalb der Brutplätze aufzubauen. Das Gerüst am Franziskanertor reicht bis über das Tor hinaus. „Kleine Störungen können vorkommen, aber wir werden die Situation im Auge behalten“, sagt Rolf Geiger. Und das muss er auch. Zuerst wurde festgestellt, dass die Vögel dieses Jahr wieder brüten: Drei Brutpaare haben ihre Nester bezogen. Und dann wurde festgestellt, dass akuter Sanierungsbedarf besteht: Dachziegel und größere Mauerstücke drohten abzubrechen und auf die Straße zu stürzen. Es war Gefahr im Verzug, die Sicherheit der Fußgänger und Autofahrer war akut gefährdet. Aufgrund der Brutvögel darf das Tor aber nicht einfach so saniert werden, daher musste ein externer Biologe zu Rate gezogen und des Weiteren eine Ausnahmegenehmigung von Paragraf 44 bei der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt gestellt werden. Die Ausnahmegenehmigung wurde erteilt und der Steinbildhauermeister Riccardo Itta konnte mit den notwendigen Sicherungsmaßnahmen beginnen. Störungen der Dohlen waren dabei nicht zu vermeiden, dennoch waren Riccardo Itta und sein Team bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Erspart hätte sich die Stadt Überlingen dies, wenn sie die Bauarbeiten außerhalb der Fortpflanzungszeiten angegangen wäre. Dabei handelt es sich um ein Gebot der Gebäudesanierung. (dle)

