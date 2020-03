Anfang der Woche wurden für die zehn Forstreviere 70 000 junge Pflänzchen angeliefert und teilweise schon gepflanzt. Die Pflanzen müssen in jedem Fall jetzt in den Boden, um gut anzuwachsen. Die Hitze-Rekordjahre 2018 und 2019 haben auch im Staatswald von Forst BW Spuren hinterlassen. Der Borkenkäfer brachte mancherorts Waldbereiche in Nadelwäldern mit Fichten oder auch Tannen zum Absterben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bis zu zwei Millionen Menschen nutzen den Wald täglich in Baden-Württemberg für Erholung und Sport. Den Wald zu erhalten und gleichzeitig fit für die Zukunft zu machen: das sei ein Zukunftsthema, das alle angehe. „Hier im Tettnanger Wald haben wir gute Böden und ausreichend Niederschlag. Auf Flächen, wo keine Naturverjüngung kommt, bringen wir noch Baumarten wie die Eichen, Douglasien und den Bergahorn ein, die auch in dem Klima in 80 bis 150 Jahren gut wachsen“, resümiert Förster Veit. Wichtig dabei ist, dass die Pflänzchen sorgfältig behandelt und eingepflanzt werden.