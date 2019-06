Anlässlich eines Erstflugs Palma de Mallorca – Friedrichshafen, landete erste Laudamotion Airbus A 320 laut Mitteilung der Flughafen Friedrichshafen GmbH am Donnerstag um 16.55 Uhr in Friedrichshafen und wurde feierlich mit Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr willkommengeheißen.

Flüge laut Laudamotion ab 9,99 Euro nach Palma

Laut Mitteilung will sich die Airline mit pro Woche vier Direktverbindungen auf die Baleareninsel in der Bodenseeregion positionieren. Aus Anlass des genannten Erstflugs biete Lauda beim aktuellen „Super Summer Sale“ Flüge ab 9,99 Euro one way nach Palma de Mallorca an.

Claus-Dieter Wehr (Geschäftsführer Flughafen Friedrichshafen) und Andreas Humer-Hager (Bereichsleiter Marketing und Kommunikation Flughafen Friedrichshafen) begrüßen Captain Nebojsa Miladinovic mit Katharina Erker (Ground Operations Manager Lauda) und die Lauda-Crew. | Bild: Flughafen Friedrichshafen GmbH

Lauda-Chef Andreas Gruber erklärte: „Laudamotion setzt auf Wachstum und aus diesem Grund freut es uns umso mehr, nun auch ab dem Bodensee-Airport Friedrichshafen Flüge nach Palma de Mallorca anbieten zu können – und dies mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Mallorca ist nicht umsonst meine persönliche Lieblingsinsel.“

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airport Friedrichshafen ergänzte: „Dass Lauda mit einem ausgebuchten Erstflug in die Saison startet, unterstreicht die Attraktivität des Angebotes auf die beliebteste Urlaubsdestination am Mittelmeer.“

Buchungen übers Internet und mit Lauda App

Palma de Mallorca sei noch immer das Trend-Reiseziel des Sommers und erfreue sich nach wie vor wachsender Beliebtheit bei Urlaubern. Tickets für das komplette Streckennetz sind laut Mitteilung sofort buchbar über die neue Lauda App für iOS und Android sowie im Internet auf laudamotion.com