Die Alternative für Deutschland (AfD) betritt im Bodenseekreis mit ihrem Antritt bei der Kreistagswahl Neuland. Viele Punkte des Programms für den Kreistagswahlkampf, die am Donnerstagabend in Friedrichshafen vorgestellt wurden, gehören allerdings eigentlich auf Gemeindeebene oder in den Bundestag. Darauf angesprochen, zum Beispiel bei den Themen Wohnungsbau oder Sicherheit und Ordnung, reagierte der stellvertretende Kreisvorsitzende Christoph Högel gelassen. "Bei der Sicherheit, da müssen wir Druck machen und zeigen, mit uns so nicht."

Gemeint ist der laut AfD-Wahlprogramm "signifikante Anstieg der Aggressivität im öffentlichen Raum" und gleichermaßen der Anstieg der "straffälligen Flüchtlinge". Die Kriminalstatistik 2018 weist im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz hingegen für die Landkreise Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und den Bodenseekreis nur eine "leichte Zunahme der Aggressionsdelikte" aus.

Christoph Högel: "Gott hat auch nicht gegendert. Schüler trauen sich an unseren Schulen nicht, sich zur AfD zu bekennen." | Bild: Stef Manzini

Bei den tatverdächtigen Flüchtlingen ist in der Statistik für den Bodenseekreis, nach Abzug der ausländerrechtlichen Verstöße, zu denen etwa fehlende Ausweispapiere gehören, sogar ein leichter Rückgang von 379 (2017) auf 372 (2018) erkennbar. Auch Högel räumt ein, "in einem sehr sicheren Landkreis zu leben".

Übersichtlich war die Zahl der Mitglieder der AfD und ihrer Kandidaten für die kommenden Wahlen zum Kreistag. Viel Zeit nahm sich Christoph Högel, stellvertretender Kreisvorsitzender, den zehn Gästen und der Presse das zehnseitige Programm vorzustellen. Anschließend gab es eine kurze Fragerunde. | Bild: Stef Manzini

Nur zehn Besucher, davon sieben der 31 Kandidaten, konnte die AfD-Spitze des Bodenseekreises im Restaurant Ferdinand im Graf-Zeppelin-Haus begrüßen. Im Rahmen der Veranstaltung äußerte sich der AfD-Vorsitzende Detlev Gallandt erstmals direkt zur Spendenaffäre. „Wir wussten nicht, dass dieses Geld aus der Schweiz kommt. Als es klar war, haben wir es zurückgegeben."

Keine negativen Auswirkungen erwartet

Gallandt sieht dem Wahlkampf gelassen entgegen. Er glaubt nicht, dass sich die Spendenaffäre negativ für die AfD auswirkt. „Nur die Presse macht noch Rummel darum, wer uns kennt, weiß, wir sind keine Halsabschneider. Wenn etwas falsch war, geschah es unwissentlich.“

Viel interessanter wäre doch die Frage, wer in der Landesgeschäftsstelle der AfD in Stuttgart den betreffenden Überweisungsträger in die Kameras gehalten habe, so Gallandt. Hier wünsche er sich Aufklärung seitens der Medien. In der Spendenaffäre geht es um Zuwendungen aus der Schweiz an den AfD-Kreisverband Bodensee von umgerechnet mehr als 132.000 Euro aus dem Jahr 2017, zugunsten des Wahlkampfs von Alice Weidel. Außerdem soll die Liste der Spendernamen teilweise falsch sein. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt in dem Fall.

Zur überschaubaren Teilnehmerzahl der Veranstaltung sagte Gallandt: "Viele Leute sind eingeschüchtert und würden uns gerne unterstützen, aber sie haben Angst vor Hausbeschmutzungen und so weiter." Die "Mutigen" seien hier, so Gallandt. Und diese äußerten sich, auf Nachfrage dieser Zeitung, zu ihrer Motivation für eine Kandidatur.

Hartmut Schütze: "Ich liebe Deutschland, aber ich habe Angst um die Meinungsfreiheit in unserem Land, deswegen bin ich in der AfD." | Bild: Stef Manzini

Einer davon ist Hartmut Schütze, Theologe und Kaufmann, Jahrgang 1951. Er sei in der ehemaligen DDR aufgewachsen und in den Westen geflohen. Er habe immer die CDU gewählt, aber seit "Merkels Kanzlerschaft" habe er Angst um die Meinungsfreiheit in seinem "geliebten Deutschland", daher kandidiere er für die AfD. Einen zuvor gezogenen Vergleich zwischen der ehemaligen DDR und der heutigen Bundesrepublik nahm Schütze noch im Gespräch zurück. Christoph Högel sprang ihm wortreich erklärend zur Seite.

Kandidat Dieter Schreiber betonte, die Flüchtlinge hätten zu viele Gesetze gebrochen, er sei für ein Europa der "Vaterländer" und für "Vaterlandsliebe", sagte der Diplomingenieur im Ruhestand. Für die Windkraft spricht sich Volker Meyringer (Diplomingenieur der Energietechnik) aus und geht in diesem Punkt nicht konform mit dem Wahlprogramm seiner Partei.

Volker Meyringer: "Bei den Windrädern bin ich anderer Meinung als meine Partei. Den Gesichtspunkt der Optik halte ich für lächerlich." | Bild: Stef Manzini

Dieses lehnt Windkraft im Bodenseekreis als "rein ideologische und unrentable Maßnahme" ab, erklärte dazu der stellvertretende Vorsitzende. Ein weiteres lokales Thema sind die Aquakulturen. Hier spricht sich die AfD für ein Nein aus. Ebenso ein Nein erfahren die Tempo-30-Zonen. "Als letzte Chance für Deutschland" sieht Norbert Czerwinski, ein ehemaliger Lehrer, die AfD und kandidiert deshalb für den Kreistag.

Norbert Czerwinski: "Ich halte die AfD für die letzte Chance für unser Land. Deswegen engagiere ich mich in der AfD und kandidiere für Markdorf." | Bild: Stef Manzini

Ein Kernthema der Partei ist nach wie vor der Bereich Asyl, Migration und Integration. Die AfD spricht sich kreisweit für kostengünstige Containerlösungen zur Unterbringung der geflüchteten Menschen aus. An den Schulen im Bodenseekreis gelte es, die "Genderisierung" zu vertreiben, denn Schüler trauten sich deswegen nicht mehr, auch konservative Themen anzusprechen, erklärte Högel.