Mitte Mai beginnt am Bodensee die Wassersportsaison. Die Weiße Flotte startet mit den Ausflugsfahrten, die Schiffseigner lassen ihre Boote zu Wasser und die Strandbäder öffnen ihre Liegewiesen. Neben den Schwimmern schätzen auch zahlreiche Freizeitkapitäne den See – ob mit Luftmatratze, Kanu oder Schlauchboot. Seit einigen Jahren balancieren auch immer mehr Stehpaddler auf ihren Stand-Up-Paddle-Boards (SUP) übers Wasser. Gerade in den nahen Uferbereichen und in den Hafeneinfahrten kann es dann schnell voll werden. Wer hat Vorfahrt? Wer darf was? Wir sortieren die Regeln.

Die Bodensee-Schifffahrts-Ordnung (BSO) gilt auf dem kompletten See, auch in Österreich und der Schweiz sowie auf dem Alten Rhein, dem Neuen Rhein und den Rheinstrecken nach Schaffhausen, erklärt Andreas Dummel von der Wasserschutzpolizei Konstanz.

Taucher müssen einen Tauchschein haben, Segler mit mehr als 12 Quadratmetern Segelfläche und Motorbootfahrer über 4,4 KW müssen im Besitz des Bodenseeschifferpatents sein. Stehpaddler können dagegen ohne vorherige Schulung aufs Wasser. Viele kaufen irgendwo ein Brett und paddeln einfach drauf los. Dennoch bewegen sie sich nicht in einem rechtsfreien Raum und müssen sich zu ihrer Sicherheit und der der anderen an die Regeln halten.

Das gilt außerhalb der 300-Meter-Uferzone

Jeder, der sich außerhalb der 300-Meter-Uferzone aufhält, ist laut Wasserschutzpolizei verpflichtet, eine sogenannte Regattaweste mitzuführen. Das ist eine handelsübliche, orangefarbene Schwimmweste. Die ohnmachtssichere Rettungsweste dagegen findet auf hoher See Verwendung. Außerdem müssen Wasserfahrzeuge über 2,50 Meter Länge ein Kennzeichen haben, welches gut sichtbar an beiden Seiten anzubringen ist. Dieses Kennzeichen ist bei den zuständigen Behörden, zum Beispiel beim Landratsamt, erhältlich.

Andreas Dummel von der Wasserschutzpolizei Konstanz beobachtet eine deutliche Zunahme an Stand-Up-Paddlern in den vergangenen Jahren. | Bild: Scherrer, Aurelia

Kontaktdaten sollten auf dem Board stehen

Aber auch Paddelboote (SUP), Rennruderboote, Segelsurfer oder Drachensegelbretter – bekannter als Kitesurfer – müssen ohne Rücksicht auf ihre Länge Namen und Anschrift des Eigentümers tragen. Eine Beschriftung mit einem wasserfesten Stift sei eine der einfachsten Möglichkeiten. Idealerweise steht auch die Mobilfunknummer der Besitzerin oder des Besitzers dabei.

„Die Zahlen der Standup-Paddler nehmen in den letzten Jahren stetig zu“, sagt Michael Behrendt, Leiter der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen. Regelverstöße seien aber nicht auffällig. Insgesamt gebe es natürlich immer wieder Verstöße von Wassersportlern gegen die Verordnung, Rettungsmittel an Bord zu haben, erläutert Behrendt. Verstöße gegen die Bodensee-Schifffahrts-Ordnung seien nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es handelt sich dabei um Ordnungswidrigkeiten, die zur Anzeige gebracht werden“, betont Behrendt.

Stand-Up-Paddler vor dem Ostbad Überlingen.

Problemloses Miteinander von Seglern, Surfern und SUPs

Annähernd problemlos verläuft das Miteinander von Seglern, Surfern und SUPs in Meersburg. Direkt neben dem städtischen Seglerhafen am Waschplätzle hat der Windsurfing-Verein seine Heimat. Hafenmeister Thomas Heger bestätigt: „Hier gibt es keine Probleme. Die Windsurfer fahren raus, wenn es windig ist und die Standup-Paddler, wenn der See ruhig ist.“

„Die Bereiche der Strandbäder und auch verschiedene andere Bereiche werden durch das rot-weiß-rot-quergestreifte Verbotschild A1 gekennzeichnet“, erklärt Andreas Dummel. „Das Verbot der Durchfahrt oder gesperrte Wasserfläche gilt für alle Fahrzeuge aller Art, also auch für Windsurfer, SUP oder ähnliche.“ Für alle Wassersportler verboten ist das Durchfahren der Flachwasserzonen der Naturschutzgebiete wie dem Eriskircher Ried.

David Hoppensack, Dario Aemisegger, Alain Luck und Boris Bischof haben den Bodensee zwischen dem Schweizerischen Rorschach und Friedrichshafen im Juli 2018 auf ihren Brettern überquert. Sie schafften die 21-Kilometer-Distanz in 3:45 Stunden. | Bild: Cyrill Schlauri

Verleiher klären über die Regeln auf

Wer ein Boot oder Brett bei einem der zahlreichen Vermieter rund um den See ausleiht oder einen Anfängerkurs bucht, wird vom Veranstalter auf die geltenden Regelungen auf dem Bodensee aufmerksam gemacht. So handhabt es auch die Segelschule Seewärts in Immenstaad. „Wir sagen den Nutzern zum Beispiel, wie weit sie rausfahren dürfen und ab wann sie eine Schwimmweste tragen müssen“, sagt Geschäftsführer Frank Kasten. Das ist ab einer Entfernung von 300 Metern zum Ufer Pflicht. Er habe die Erfahrung gemacht, dass sich seine Kunden an die vorgegebenen Regeln halten. „Verstöße gab es bei uns zum Glück noch nie. Auch keine Unfälle oder Vermisstenmeldungen“, sagt Kasten.

Herrenloses Board sorgt für größeren Einsatz

Ein herrenloses Board kann auch einen größeren Einsatz von Rettungskräften auslösen. So geschehen vor Langenargen im Sommer 2018. Wasserschutzpolizei, DLRG und Polizeihubschrauber waren im Einsatz, um einen möglicherweise vermissten Paddler zu suchen. Erst einige Stunden später wurde die Aktion eingestellt, als ein Schweizer den Verlust seines Boards telefonisch meldete. Es war ihm von Bord seines Bootes gefallen, berichtet Behrendt. „Wenn man das Board mit Name und Telefonnummer gekennzeichnet hätte, wäre die Suchaktion schnell zu Ende gewesen“, sagt Marc Dietrich, einer der Einsatzleiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Friedrichshafen. Einmal kurz angerufen und die Rettungskräfte hätten gewusst, ob das SUP-Board nur abgetrieben war oder es sich um einen Notfall handelte.

An die Regeln halten – auch zur eigenen Sicherheit

Wer mit dem Stand-Up-Paddle-Board oder dem Schlauchboot auf dem See unterwegs ist, sollte sich zur eigenen Sicherheit an Regeln halten. Sonst könne es schnell passieren, dass die Strömung und Wind dafür sorgen, dass das Brett oder Boot abtreibt. „Generell bringt es ein erhöhtes Risiko mit sich, wenn man als Amateurpaddler auf dem See ist“, sagt DLRG-Mann Marc Dietrich. „Wenn Wind kommt, kann man recht schnell weit auf den See hinaustreiben. Da reichen Windstärken von zwei bis drei“, sagt er zur Situation am Obersee. Am Untersee besteht diese Gefahr zwar auch, aber aufgrund der Geografie sei die Distanz zum Ufer oft geringer, erläutert Dummel. Oft sei aber nicht ausschließlich der Wind dafür verantwortlich, dass Freizeitkapitäne vom DLRG an Land gebracht werden müssen. Einige, die mit dem Board unterwegs sind, würden ihre Kräfte überschätzen. „Grundsätzlich ist es besser, wenn man sich in Ufernähe aufhält“, sagt Dietrich.

Was der Wasserschutzpolizei etwas Sorge bereitet, sei das zwischenmenschliche Klima auf dem Bodensee: „Die Ellbogengesellschaft macht sich zunehmend auf dem Wasser breit“, so die Beobachtung von Andreas Dummel von der Konstanzer Wapo. Die Seeregion werde als Ausflugs- und Urlaubsziel immer beliebter, da nehme auch der Verkehr auf dem See zu – was der Stimmung dort oft nicht unbedingt guttue.

