Mit dem Corona-Testzentrum, das laut Landratsamt aktuell am Ortsrand von Oberteuringen in der Augustin-Bea-Straße eingerichtet wird, sollen der Mitteilung zufolge Arztpraxen und Kliniken im Bodenseekreis entlastet werden. Damit werde ein Konzept der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg übernommen, das derzeit auch in anderen Landkreisen in dieser oder ähnlicher Form umgesetzt werde.

„Die Fläche in der Nähe eines Sportplatzes befindet sich relativ zentral im Landkreis“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Gemeinde stelle sie auf Bitten des Landratsamts zur Verfügung.

Zentrum soll Anfang der Woche in Betrieb gehen

Geplant ist den Angaben zufolge, dass das Zentrum einige Stunden täglich in Betrieb sein wird. Der medizinische Betrieb werde durch die Kassenärztliche Vereinigung organisiert. Das neue Zentrum soll Anfang der Woche die Arbeit aufnehmen. Das Landratsamt werde die betroffenen medizinischen Fachstellen darüber informieren.

Abstrich direkt am Auto: So funktioniert das Testzentrum

Hausarzt-Praxen, Kliniken und das Gesundheitsamt überweisen Personen im Falle eines begründeten Verdachts auf eine Corona-Infektion direkt ins Testzentrum. Dieses wird laut Landratsamt im Kern aus drei Containern bestehen.

Die Anreise erfolgt individuell mit Auto. Die Prozedur dauert den Angaben der Kreisverwaltung zufolge nur einige Minuten: „Die Rachenabstriche werden durch eine Person in Schutzkleidung in der Regel direkt am Fahrzeug gemacht. Zuvor wird geklärt, ob es sich wirklich um überwiesene, begründete Verdachtsfälle handelt. Personen ohne Überweisung werden nicht bedient.

Die im Testzentrum genommenen Proben werden von dort aus ins Labor zur weiteren Diagnostik geschickt. Die Praxis des jeweiligen Hausarztes informiert den Patienten über sein Testergebnis.

Das neue Zentrum ist also keine Arztpraxis, in der klinische Untersuchungen durchgeführt werden, heißt es weiter. Personen, die den Verdacht haben, an Corona erkrankt zu sein, müssen sich vorher telefonisch mit ihrer hausärztlichen Praxis in Verbindung setzen.

Für Anwohner laut Landkreis unbedenklich

Für die Anwohner ist das Zentrum laut Landkreis gesundheitlich nicht bedenklich. „Das Virus ist nur bei engem Kontakt zu infizierten beziehungsweise erkrankten Personen übertragbar.“ Die Durchlaufsystematik des Zentrums sehe nicht vor, dass es zu solchen engen Kontakt zwischen Patienten und Anwohnern kommt. Auch bei der Art und Weise der Probeentnahme und dem logistischen Umgang mit den Proben werde sichergestellt, dass keine Krankheitserreger nach außen gelangen.

Infektionen im Bodenseekreis

Bis Freitagabend waren vier Infektionen im Bodenseekreis bekannt, 20 Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt aufgrund behördlicher Anordnung in häuslicher Quarantäne.