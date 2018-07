von SK

Schulleiter Herbert Weber betonte in seiner Ansprache an die Absolventen der vier unterschiedlichen Bildungsgänge (praxisintegrierte Ausbildung (PIA), Berufsfachschule mit Zusatzqualifikation Erzieher/in, Berufskolleg für Sozialpädagogik sowie Berufspraktikanten/-innen), dass diese sich seiner Überzeugung nach einen der schönsten Berufe überhaupt ausgewählt haben. Der Beruf des Erziehers sei untrennbar auch mit Berufung verbunden und somit auch mit einer besonderen Art der Verantwortung für Kinder und junge Menschen. Er wünschte allen AbsolventInnen die Kraft, zukünftig ihrer Verantwortung gerecht zu werden und dabei die Freude an dem gewählten Beruf nicht zu verlieren.

Es es eine denkwürdige Abschlussfeier gewesen, durch die Felix Semmler als Moderator führte: Die Ansprachen, Lieder und Sketche der Absolventen vermittelten ein neues Wir-Gefühl, das nur noch von der Lehrerband getoppt wurde, die den Saal mit Liedern wie „No Roots“ und „An Tagen wie diesen“ rockte. Lob für ihre musikalischen Beiträge an Florian Loebermann, Rolf Schaumann sowie an die Sängerinnen Alice Bauer und Silke Großner.

Die Absolventen

Die Absolventen 2BKSP2 der Justus-von-Liebig-Schule. | Bild: Schule

2BKSP2, Preis: Felix Semmler (Kindertagesstätte St. Josef, Salem-Neufrach), Daniela Vanderstraeten (Pestalozzi-Kindergarten, Markdorf), Fiori Zalewski (Mole Kindergarten, Immenstaad); Lob: Susanne Herbst (Kindergarten St. Jakobus, Bermatingen-Ahausen); Katharina Bäder (Kindergarten Sonne, Mond und Sterne, Baindt), Jolanta Baur (Kindergarten Stefansfeld, Salem), Alina Sophie Brenner (Grundschule Markdorf/Hort, Markdorf), Chiara Colucci-Abril (Kindergarten Haldenberg, Friedrichshafen), Letizia Di Carlo (Montessori Kinderhaus, Überlingen), Anna-Maria Egger (Kindergarten Arche Noah, Friedrichshafen, Susanne Herbst (Kindergarten St. Jakobus, Bermatingen- Ahausen), Annika Kretzer (Kindergarten Nesselwangen, Überlingen-Nesselwangen), Zan Camille Pesticek Velikogne (Kindergarten St. Maria, Friedrichshafen), Pia-Theresa Reiß (Kindergarten St. Elisabeth, Markdorf), Lara Annabelle Schat (Kindergarten Untersiggingen, Deggenhausen), Eva Schobloch (Kinderhaus St. Nikolaus, Owingen), Felix Semmler (Kindertagesstätte St. Josef, Salem-Neufrach), Daniala Vanderstra (Pestalozzi-Kindergarten, Markdorf), Claudia Vaßen (Kindergarten St. Elisabeth, Markdorf), Sarah Vogt (Kindergarten Beuren, Salem), Jonas Weber (Linzgau Kinder- und Jugendhilfe, Überlingen), Fiori Zalewski (Mole Kindergarten, Immenstaad).

Die Absolventen 2BKSP3 der Justus-von-Liebig-Schule. | Bild: Schule

2BKSP3, Preis: Lea Frohnert (Wichtel Akademie Biederstein, München), Stephanie Rädler-Rockstroh (Camphill Schulgemeinschaften, Überlingen), Annett Ströer (Kinderkrippe Sonnenschein, Friedrichshafen); Lob: Tiziana Ragazzo (Kinderhaus Sonnenschein, Uhldingen-Mühlhofen); Susann Arnoldt (Albert-Merglen-Schule, Friedrichshafen), Enekeleda Begaj (Gemeinschaftsschule Schreienesch, Friedrichshafen), Olga Bergen-Nuber (Katholischer Kindergarten St. Franziskus, Ravensburg), Rahel Beyersdorffere (Waldorfkindergarten Friedrichshafen), Nigora Fitterer (Kindergarten St. Sebastian, Sauldorf), Lea Frohnert (Wichtel Akademie Biederstein, München), Dominica Gärtner (Jugendzentrum Molke, Friedrichshafen), Anja Gieraths (Kinderhaus Wiggenhausen, Friedrichshafen), Jana Henning (Evangelisches Kindertagheim, Pfullendorf), Stefanie Kolb (Kindergarten Seegaddel, Immenstaad), Barbara Landolt (Kindergarten St. Nikolaus, Markdorf), Maike Liebscher (Kindergarten Strandbadstraße, Immenstaad), Lucas Link (Schulen Kreuzlingen Hort Schreiber, Kreuzlingen), Vanessa Luci (Wichtel Akademie Biederstein, München), Lisa-Marie Münch (Kindergarten Kitzenwiese, Friedrichshafen), Stephanie Rädler-Rockstroh (Camphill Schulgemeinschaften, Überlingen), Tiziana Ragazzo (Kinderhaus Sonnenschein, Uhldingen-Mühlhofen), Svenja Rylka (Sommertalkindergarten Krippe, Meersburg), Carolin Storz (Kindergarten Kippenhausen, Immenstaad), Annett Ströer (Kinderkrippe Sonnenschein, Friedrichshafen), Simona Tasca (Kindergarten St. Georg, Bermatingen), Daniala Voiß-Wiesheu (Waldorfkindergarten Ravensburg), Miriam Vossen (Waldkindergarten Uhldingen-Mühlhofen), Ümre Yilmaz (Merianschule, Friedrichshafen), Iris Zelle (Montessori Kinderhaus, Überlingen).

Die Absolventinnen PIA3 der Justus-von-Liebig-Schule. | Bild: Schule

3PIA3, Preis: India-Teresa Jacob (Kindergarten Beuren, Salem-Beuren), Vera Martina Klett (Kinderhaus Hagnau), Kathrin Korner (Tagesstätte „Am Stadtgarten“, Pfullendorf); Lob: Sina Schörnick (Kinderhaus Burgberg, Überlingen); Ewa Hähle (Kinder- und Jugendhaus „Am Guggenbühl“, Owingen), India-Teresa Jacob (Kindergarten Beuren, Salem-Beuren), Elvira Karl (Schülerhort St. Josef Kolleg, Ehingen), Vera Martina Klett (Kinderhaus Hagnau), Kathrin Korner (Tagesstätte „Am Stadtgarten“, Pfullendorf), Shannon Maier (Kindergarten St. Pankratius, Ostrach), Ramona Sauter (Kindergarten Deggenhausen, Deggenhausertal), Sina Schörnick (Kinderhaus Burgberg, Überlingen), Simret Woldai (Kindergarten Lippertsreute, Überlingen).

Die Absolventen 2BFQHE der Justus-von-Liebig-Schule. | Bild: Schule

2BFQHE: Ines Ast (Montessori Kinderhaus, Überlingen), Julia Ekselenski (Kinderhaus Wiggenhausen, Friedrichshafen), Denise Sarah Götz (Kinderkrippe Kinderwelt, Ravensburg), Martina Gottlöber (Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf, Stockach), Silke Joos (Kinderhaus Bullerbü, Radolfzell-Möggingen), Miriam Kiefer (Kindertagesstätte St. Maria, Unterankenreute), Daniela Krüger (Kindergarten Märchenland, Aftholderberg), Katrin Mazur (Kindertagesstätte Dorfwiesen, Friedrichshafen), Sabine Rothenberger (Hort Stefan-Rahl-Schule, Ravenbsurg), Miriam Wolter (Kinderkrippe Calimero, Bottighofen), Bujare Goshi (Kindergarten St. Canisius, Friedrichshafen), Peter Horn (Bonhoefferhaus Kindertagesstätte und Hort, Überlingen), Tanja Metzler (Kindergarten St. Konrad, Weingarten).

