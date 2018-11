Dieser Fall sorgte für viel Aufsehen. Anfang des Jahres war am Landgericht Ravensburg der Prozess gegen einen 35-jährigen Mann aus Hoßkirch, dem die Tötung der Ehefrau und Vortäuschung eines Autounfalls im Februar 2017 vorgeworfen wurde, geplatzt. Der Grund: Eine Schöffin hatte Kontakt zur Opferfamilie aufgenommen und war anschließende von der Verteidigung wegen Befangenheit abgelehnt worden. Das Verfahren musste nach 13 bereits absolvierten Verhandlungstagen neu aufgerollt werden. Mittlerweile wurde der Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen, vor allem aber rückte er – wenn auch eher unrühmlich – eine oftmals wenigbeachtete Gruppe in den Fokus der Aufmerksamkeit: die Schöffen. In diesem Jahr werden und wurden deutschlandweit neue Laienrichter für die kommenden fünf Jahre gewählt. Doch wer kann überhaupt zum Schöffen gewählt werden? Und welches Mitspracherecht haben die Laienrichter bei der Urteilsfällung?

Franz Klaiber ist Richter am Amtgericht Konstanz und dort seit 14 Jahren für die Jugendschöffen zuständig. Den Ravensburger Fall will er nicht kommentieren, für ihn sei aber klar, das der Vorfall ein Einzelfall sei. Im deutschen Rechtssystem seinen Schöffen eine wichtige Institution: "Sie sind eine richtige Bereicherung." Im Gegensatz zu den Berufsrichtern seien die Laien meist unbefangen und brächten andere Ansichten in die Urteilsfindung ein. Sie können so sogar als Korrektiv wirken und – da sie zumindest am Amtsgericht und in der Kleinen Strafkammer des Landgerichts in der Überzahl sind – rein theroretisch den studierten Richter überstimmen. Ob ihm das schon einmal passiert sei, darüber dürfe er nichts sagen, sagt Franz Klaiber. Die Regel ist das aber mit Sicherheit nicht.

Franz Klaiber, Richter am Amtsgericht Konstanz: "Ich sage meinen Schöffen vor jeder Verhandlung: Jeder muss für sich abends mit einem ruhigen Gewissen ins Bett steigen können." | Bild: Rau, Jörg-Peter

Dass die Laienrichter deshalb aber nur Abnicker sind, dem widerspricht der Amtsrichter vehement. "Schöffen bringen sich sehr intensiv ein." Vor allem bei der Beratung hinter verschlossenen Türen habe er sehr gute Erfahrungen mit dem Meinungsaustausch gemacht. Als Absicherung für sein Urteil, brauche er die Bestätigung der Laien aber nicht – ebenso wenig wie diese mit ihm übereinstimmen müssten: "Ich sage meinen Schöffen vor jeder Verhandlung: Jeder muss für sich abends mit einem ruhigen Gewissen ins Bett steigen können."

Dass es nicht einfach ist, zu einem gerechten Urteil zu kommen, hat auch Christian Schweitzer erfahren. In den vergangenen fünf Jahren hat der Überlinger Glasermeister als Schöffe an zahlreichen Verhandlungen teilgenommen. Vor allem am Anfang habe er gemerkt, dass ihm die Erfahrung auf diesem für ihn vollkommen unbekannten Gebiet fehlte. "Beim ersten Mal war ich schon ein bisschen aufgeregt. Auf einmal soll man richten, obwohl man das gar nicht gelernt hat." Deshalb sei er zu Beginn meist der Argumentation des vorsitzenden Richters gefolgt. Mit der Zeit habe er sich aber mit seinen Ansichten immer stärker eingebracht: "Natürlich könnte ein Richter auch allein urteilen. Aber ich finde es gut, dass Schöffen eingesetzt werden, um die ganze Geschichte aus einer anderen Sicht zu durchleuchten. Es ist nicht so, dass wir nur die Zeit absitzen."

Die Arbeit im Gericht hat Christian Schweitzer stets Spaß gemacht, auch wenn es für ihn erschreckend war, zu sehen, "wie viele Sozialfälle es auch bei uns gibt". Dies ist aber nicht der Grund, weshalb er in diesem Jahr nicht für eine zweite Periode kandidiert hat. Vielmehr sei diese Entscheidung dem Umstand geschuldet, dass das Schöffenamt eine zeitintensive Angelegenheit ist. Schweitzer hatte mindestens sieben Prozesse im Jahr, teils mit mehreren Verhandlungstagen. "Dann ist man den ganzen Tag weg. Als Selbstständiger kann man das fast nicht leisten", sagt der Glasermeister.

Glasermeister Christian Schweitzer hat nach einer Amtsperiode nicht mehr als Schöffe kandidiert. | Bild: Deck, Martin

Ein bekanntes Problem: "Viele Leute scheuen den zeitlichen Aufwand, der mit dem Schöffenamt verbunden ist", weiß auch Simon Klaiber, Ordnungsamtsleiter bei der Stadt Pfullendorf. Dennoch ist der Andrang auf das Schöffenamt nach wie vor hoch. Sowohl in Überlingen, als auch in Markdorf, Pfullendorf und anderen Gemeinden in der Region gab es mehr Bewerber als zu vergebende Plätze. "Die Kandidatensuche ist unproblematisch", sagt deshalb auch Jürgen Hess vom Amt für öffentliche Ordnung in Markdorf. In der Gehrenbergstadt hatten sich neun Personen auf fünf Plätze beworben, in Pfullendorf waren es gar 17 Bewerber bei acht zu vergebenden Stellen. Ein bestimmtes Muster lasse sich unter den Aspiranten nicht ausmachen, sagt Simon Klaiber: "Wir haben Bewerber unterschiedlichen Alters und Geschlechts und auch völlig unterschiedliche Berufsfelder." Auch der Aufwand für die Ausschreibung und Durchführung der Wahl halte sich für die Verwaltung in Grenzen. "Nur die Regelung, dass der Bewerber im Gemeinderat eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht, um auf die Bewerberliste aufgenommen zu werden, ist schlecht. Hier wäre eine andere Regelung wünschenswert", sagt Klaiber.

Eine, die diese Zwei-Drittel-Mehrheit schon mehrfach erhalten hat, ist Elisabeth Straub. Nach zwei Amtsperioden ist die Salemerin in diesem Jahr wieder angetreten. "Mir hat die Arbeit von Anfang an Spaß gemacht", sagt die ehemalige Gemeinderätin, die hauptberuflich als Bankangestellte arbeitet. "Man hat das Gefühl, es ist wichtig, was man tut." Anfangs sei es Neugier gewesen, die sie zur Bewerbung bewegt hatte, mittlerweile gefalle es ihr, die Hintergründe der Rechtssprechung zu erfahren und am Urteil mitwirken zu können. "Man wird unglaublich wertgeschätzt." Davor, dass sie von einem von ihr Verurteilten aufgesucht wird, hat Elisabeth Straub keine Angst. Ihr falle es leicht, nach dem Verfahren abzuschalten. "Wichtig ist nur, dass jeder das Recht auf ein gerechtes Verfahren hat."

Elisabeth Straub arbeitet normalerweise in einer Sparkassen-Filiale | Bild: Deck, Martin

Wer darf überhaupt Schöffe werden? Schöffen bekleiden ein staatsbürgerliches Ehrenamt, zu dessen Übernahme grundsätzlich jeder Deutsche zwischen 25 und 69 Jahren verpflichtet werden kann. Einige Voraussetzungen müssen allerdings erfüllt sein: Schöffen müssen gesundheitlich geeignet sein, sie dürfen nicht juristisch ausgebildet sein, nicht insolvent, sie dürfen nicht wegen einer Straftat verurteilt sein und durch einen Richterspruch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben. Wer sich für das Amt am Jugendschöffengericht interessiert, sollte außerdem Erfahrung in der Jugenderziehung haben.

