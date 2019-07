Bodenseekreis vor 31 Minuten

Ärger um die Leinenpflicht: Immer öfter geraten Hundehalter mit frei laufenden Hunden und Spaziergänger aneinander

Auf der Onlineplattfporm „Sag‘s doch“ der Stadt Friedrichshafen und des Bodenseekreises häufen sich Beschwerden über freilaufende Hunde. Dabei herrscht in vielen Städten und Gemeinden, wie in Immenstaad und Friedrichshafen, innerorts eine Leinenpflicht. Hundebesitzer halten dagegen: Für die Hundesteuer, die sie zahlen, erhalten sie kostenlose Hundekottüten – sonst nichts. Sie wünschen sich umzäunte Spielwiesen in zentraler Lage, wo sie ihre Vierbeiner ohne Leine spielen und rennen lassen können.