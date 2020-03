In den Laboren gebe es mittlerweile Wartezeiten von teilweise mehreren Tagen und es werden Proben beispielsweise aus Kliniken vorranging ausgewertet. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass das Virus in der Bevölkerung zirkuliert und die Zahl der Virusträger deutlich höher ist. Umso wichtiger sind die Vermeidungsmaßnahmen im Alltag, die die Ausbreitung zumindest bremsen sollen.

Am Samstag ist in Halle B5 der Messe Friedrichshafen mit dem Einrichten des neuen Coronazentrums im Bodenseekreis begonnen worden. Mit Unterstützung von THW und Feuerwehr sind die Anlagen des CTZ in Oberteuringen abgebaut und nach Friedrichshafen gebracht worden. Im neuen Zentrum werden schwerpunktmäßig ärztliche Untersuchungen durchgeführt. Die Ärzte entscheiden hier, ob ein Patient stationär behandelt werden muss und ob ein Labortest sinnvoll ist. Termine werden über die hausärztlichen Praxen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt vergeben. Vor allem Menschen mit ausgeprägter Symptomatik sollen hier untersucht werden.

Bis Montagmittag werden in der Messehalle weitere Vorbereitungen getroffen, dann sollen die ersten Patienten untersucht werden können. In derselben Messehalle stehen nun auch 100 Betten in einer Notunterkunft bereit, falls Menschen kurzfristig untergebracht werden müssen. Die Notunterkunft und das medizinische Zentrum können getrennt voneinander betrieben werden. Es ist derzeit nicht geplant, Patienten stationär in der Messe unterzubringen. Hierfür werden die Kliniken im Landkreis und der Region vorbereitet.