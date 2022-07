von SK

Am Samstagnachmittag gegen 17.50 Uhr ereignete sich an der Bahnstrecke Friedrichshafen – Ulm am Bahnübergang „Käferfresser“ bei Weingarten ein Verkehrsunfall, bei dem eine 81-jährige Pedelec-Fahrerin ums Leben kam. Die Frau überquerte mit ihrem E-Bike den derzeit gesperrten Bahnübergang und wurde von dem aus Richtung Friedrichshafen kommenden Zug frontal erfasst. Hierbei erlitt sie tödliche Verletzungen.

Immenstaad Polizeiauto prallt auf der Bundesstraße gegen VW Polo Das könnte Sie auch interessieren

Sechs Rettungswagen und die Feuerwehr im Einsatz

Die 56 Fahrgäste und der Zugführer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Neben acht Polizeibeamten waren sechs Rettungswagen und die Feuerwehr Weingarten mit fünf Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten vor Ort. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.