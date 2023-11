Allzu viel ist nicht mehr zu sehen in Raderach. Dort, wo ab 1943 Brennkammern der V2-Rakete getestet wurden, steht heute das Entsorgungszentrum Friedrichshafen-Weiherberg. Wer genauer hinsieht, erkennt aber noch Spuren von einst: Riesige Betonbrocken liegen im Wald: Reste der Prüfstände, die letztlich von französischen Soldaten gesprengt wurden sowie Bombenkrater im Boden. Was nicht zu sehen ist: Das Schicksal derjenigen, die im November 1943, genauer gesagt am 21. November, deportiert worden sind.

Was zunächst wie ein Felsen anmutet, sind Teile einer Raketen-Teststation. Sie wurde im Jahr 1948 gesprengt. | Bild: Benjamin Schmidt (Archiv)

Ein Drittel ermordet

Thomas Kliebenschedel aus Friedrichshafen erforscht seit Jahrzehnten die Geschichte dieser Menschen. 420 sogenannte Fremdarbeiter haben ihm zufolge drei Prüfstände, ein Sauerstoffwerk und einige Nebengebäude errichtet. Die Männer stammten aus den besetzten Ost-Gebieten, den Niederlanden und Frankreich. „417 von ihnen wurden im November 1943 in das KZ Buchenwald, dann in das KZ Dora überstellt“, sagt Kliebenschedel. „Gut ein Drittel von ihnen wurde letztlich ermordet.“ Wichtige Quelle für ihn ist das Arolsen Archiv, das internationale Zentrum über NS-Verfolgung. Die Sammlung mit Hinweisen zu rund 17,5 Millionen Menschen gehört zum Unesco-Weltdokumentenerbe.

Geschichte Deportiert der Liebe wegen? Warum es in Friedrichshafen weitere Stolpersteine geben könnte Das könnte Sie auch interessieren

Doch warum mussten die Männer sterben? Letztlich ging es wohl um die Geheimhaltung des Raketenprojekts. „Doch es gibt bislang keine Dokumente, die das mit absoluter Sicherheit belegen“, so Kliebenschedel. Klar ist: Am 21. November 1943 wurden die 417 Arbeiter, die 1942 durch die Gestapo Friedrichshafen in Schutzhaft genommen wurden, in die anderen Lager deportiert.

Thomas Kliebenschedel vor den Entsorgungstzentrum Friedrichshafen-Weiherberg. Auf den Foto sind alte Aufnahmen des Raketen-Testgeländes zu sehen. | Bild: Benjamin Schmidt (Archiv)

Am Eingang des Entsorgungszentrums erinnert bislang nichts an die Geschichte – anders in Kluftern. Dort gibt es, am einstigen Eingang zum Testgelände, ein Mahnmal gegen das Vergessen. Geschaffen hat es die Künstlerin Waltraud Späth.

Die Arbeit der Friedrichshafener Künstlerin Waltraud Späth trägt den Namen Gegen das Vergessen. Sie findet sich am Oberschwaben-Kunstweg in Friedrichshafen-Efrizweiler. | Bild: Gunnar Seitz (Archiv)

Thomas Kliebenschedel setzt sich dafür ein, auch in Raderach einen Ort des Erinnerns zu ermöglichen. Auch seitens des Landratsamtes wurde Bereitschaft an der Errichtung eines solchen Ortes signalisiert. Kliebenschedel: „Es ist wichtig, nicht zu vergessen.“