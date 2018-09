von Eva Maria Vaassen

Konstanz/Bodenseekreis (emv) Seit gestern muss sich ein 32-jähriger Mann aus Friedrichshafen unter anderem wegen zahlreicher Drogendelikte, drei Einbruchsdiebstählen und Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht Konstanz verantworten. Seit vier Monaten sitzt er in Untersuchungshaft.

Schreie schlagen Täter in die Flucht

Wie in einem Gruselfilm fühlte sich eine 79-jährige Frau aus Salem-Mimmenhausen, als sie in ihrem Haus mitten in einer Novembernacht vorigen Jahres von Geräuschen geweckt wurde. Plötzlich öffnete sich die Schlafzimmertür und eine dunkel gekleidete Person leuchtete ihr mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Sie habe so laut losgeschrien, dass die Person sofort die Flucht ergriffen habe, schilderte die Frau das Erlebnis gestern im Zeugenstand.

Opfer: "Bin nicht mehr der Mensch, der ich vorher war"

Alles im Haus sei durchwühlt gewesen, 250 Euro und eine EC-Karte waren verschwunden. "Seitdem bin ich nicht mehr der Mensch, der ich vorher war", schilderte die 79-Jährige.

Drogensüchtiger Angeklagter bestreitet Einbrüche

Ob tatsächlich der 32-jährige Angeklagte der Täter war, bleibt vorerst unklar. Der drogensüchtige Mann, der zunächst in Markdorf gelebt hatte, bestreitet diesen und zwei weitere nächtliche Einbrüche in Markdorf und Meckenbeuren, für welche die Staatsanwaltschaft ihn verantwortlich macht: "Das war ich nicht!"

In Meckenbeuren war der Täter in einen Kindergarten eingestiegen und hatte 1000 Euro Schaden angerichtet. In Markdorf fielen dem Täter oder den Tätern Münzsammlungen, eine Messersammlung und eine Kamera in die Hände, zusammen 11 000 Euro wert.

DNA-Spuren des Angeklagten am Einbruchwerkzeug

Am Einbruchwerkzeug fand man DNA-Spuren des 32-Jährigen. Das könne Zufall sein, meinte der Angeklagte gestern. In einem Zimmer, in dem er vorübergehend gewohnt hatte, konnte Diebesgut sichergestellt werden. Diese Sachen hätten dem Wohnungsinhaber gehört, erklärte der 32-Jährige.

Angeklagter räumt Drogendelikte und Urkundenfälschung teilweise ein

Er räumte zahlreiche Einkäufe von Amphetamin zum Eigenkonsum ein. Auch den sechsmaligen Verkauf von je zehn Gramm Marihuana gab er zu. Rund 30 Mal soll er im vergangenen Jahr mit abgemeldeten Fahrzeugen und gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen sein, unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein. Die Kennzeichen soll er in Überlingen, Friedrichshafen und Sigmaringen gestohlen haben. Diese Verfehlungen räumte er zum Teil ein. Das Urteil soll am Freitag verkündet werden.

