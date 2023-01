Seit Dienstagvormittag sucht die Polizei nach einer 74-jährigen Frau aus Eriskirch-Mariabrunn. Am Dienstagabend wurde die Suche öffentlich gemacht, nun wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Ein Pflegedienst stellte am Morgen gegen 8.30 Uhr fest, dass die Frau ihre Wohnung offenbar im Laufe der Nacht zum Dienstag verlassen hatte und seither verschwunden ist, teilt die Polizei mit. Aufgrund ihrer Vorerkrankungen und Orientierungslosigkeit. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die 74-Jährige sich in einer hilflosen Lage befindet. Angaben im Fahndungsportal zufolge leidet die Gesuchte an Demenz.

Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber, Suchhunde und Drohnen eingesetzt wurden, führten bislang nicht zur Ermittlung des Aufenthaltsorts der Frau, heißt es in dem Polizeibericht von Dienstagabend weiter.

So wird die Vermisste beschrieben

Die Gesuchte ist etwa 1,64 Meter groß, hat braun-graue Haare und ist vermutlich nur leicht bekleidet mit einer dunklen Hose und einem grauen Pullover. Sie hat den Polizeiangaben zufolge möglicherweise eine beigefarbene Handtasche bei sich und trägt am Ringfinger der linken Hand einen silberfarbenen Ring.

Bilder der Gesuchten sind über das Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg einsehbar. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 74-Jährigen geben kann oder sie seit ihrem Verschwinden gesehen hat, wendet sich unter Telefon 07541/7010 ans Polizeirevier Friedrichshafen.