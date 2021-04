Weingarten vor 1 Stunde

62-Jähriger bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Weingarten verletzt

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Montag gegen 13 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Keltenstraße ausgebrochen. Mutmaßlich hatte das Feuer seinen Ursprung in einer Kellerwohnung, informiert die Polizei.