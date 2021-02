Kurz nach 22.30 Uhr wurde die 62-jährige Frau am Dienstagabend den Ermittlungsbehörden zufolge mit tödlichen Verletzungen in der Nähe des Bahnhofs aufgefunden. Polizeibeamte versuchten zunächst, die Frau wiederzubeleben, ein Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Die 62-Jährige kam offensichtlich durch Gewalteinwirkung ums Leben, heißt es weiter. Die ganze Nacht über waren Beamte der Kriminaltechnik mit Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort beschäftigt.

Derzeit wird die Obduktion des Opfers vorbereitet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen zum genauen Tatablauf, zu möglichen Tätern und den Hintergründen der Tat dauern an.