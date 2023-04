50 Pfennig – so viel kostete die Kugel Eis in grauer Vorzeit, erinnert sich Michael Ringwald. Er sitzt mit seiner Frau an der Friedrichshafener Promenade. Sie haben pro Kugel 1,60 Euro gezahlt. Im Kinderwagen liegt ihr Sohn und knabbert an einer Waffel. „Solange der Kleine noch kein Eis isst, können wir uns das noch leisten“, sagt Juliana Ringwald scherzhaft.

Michael und Juliana Ringwald haben 1,60 Euro pro Kugel gezahlt, ihr Sohn hat nur eine Waffel bekommen. „Solange der Kleine noch kein Eis isst, können wir uns das noch leisten“, scherzt Juliana Ringwald. | Bild: Simon Conrads

Die Zeiten, in denen das Gefrorene mit etwas Rotgeld erschwinglich war, sind lange vorbei. Aktuell sind die Preise aber besonders hoch. Vielerorts sind sie im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen, in Überlingen häufig von 1,50 auf 1,80 Euro pro Kugel. In Friedrichshafen ist der Preis vielerorts von 1,40 auf 1,60 Euro gestiegen.

Konstanz Huch, so teuer? Das kostet die Kugel Eis am Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Isa Rohe und Heidi Eckhardt haben mit 1,50 Euro vergleichsweise wenig gezahlt. Sie schlendern mit ihren Waffeln die Promenade entlang. „Alles ist teurer, da muss man überlegen, wofür man sein Geld ausgibt“, sagt Isa Rohe. Mit Heidi Eckhardt ist sie sich offensichtlich darüber einig, dass das an einem der ersten sonnigen Tage im Jahr Eis sein darf.

Isa Rohe (links) und Heidi Eckhardt mit Waffeln in der Hand an der Friedrichshafener Promenade. „Alles ist teurer, da muss man überlegen, wofür man sein Geld ausgibt“, sagt Isa Rohe. | Bild: Simon Conrads

Wie die hohen Preise zustande kommen, können die Eisdielen-Besitzer erklären. „Alle Preise sind gestiegen“, sagt Ivan Bottechia. Gemeinsam mit seinem Kompagnon Alan Piai betreibt er den Eis-Kiosk, das Via Lago 5 und das Eiscafé Italia in der Seestraße in Friedrichshafen. In Letzterem sitzt er und erläutert, warum die Kugel 1,60 Euro verlangt: hohe Löhne, horrende Rohstoff- und Energiepreise sowie Lieferkosten.

Ivan Bottechia ist einer der Inhaber des Eiscafé Italia. Hier kostet die Kugel 1,60 Euro. Verantwortlich für die hohen Eispreise sind unter anderem die hohen Rohstoffkosten, berichtet er. | Bild: Simon Conrads

Er nennt Beispiele: Ein Kilo Zucker habe ihn früher 42 Cent gekostet, zuletzt 1,10 Euro. Sahne habe er pro Liter früher für 1,80 Euro einkaufen können, dieses Jahr für 4,20 Euro. Die hohen Rohstoffpreise bestätigt Silvia Carlotta von der Friedrichshafener Eismanufaktur Gelati Conte, die zahlreiche Eisdielen beliefert. Neben Zucker und Sahne spielten auch die Milchpreise eine Rolle. „Im Schnitt wird die Kugel dieses Jahr 20 Cent teurer“, sagt Silvia Carlotta.

Woraus besteht Eis? In Deutschland wird nach verschiedenen Eistypen unterschieden, abhängig vom Anteil der Milch, beziehungsweise des Milchfetts. Milcheis, die gängigste Sorte, besteht zu 70 Prozent aus Milch. Eiscreme hat einen Anteil von zehn Prozent Milchfett und Fruchteiscreme von acht Prozent. Im Milcheis (Speiseeis) ist abseits von Milch und Sahne gelegentlich Eigelb beigemischt, dazu Zucker und der jeweilige Geschmack, also Fruchtpasten oder beispielsweise Vanille. Sorbet wiederum wird auf Wasserbasis hergestellt und hat einen erhöhten Fruchtanteil.

Für Ivan Bottechia aus dem Eiscafé Italia kommen weitere Faktoren bei der Preisberechnung hinzu. „Wir arbeiten saisonal“, sagt der Gastronom. Zwischen Oktober und März haben die Eiscafés geschlossen. Für Saisonkräfte stellt Bottechia Unterkünfte und Verpflegung. Die Miete der Außenfläche habe sich zudem vor zwei Jahren verdoppelt.

„Wenn es am Bodensee nicht läuft, dann läuft es nirgendwo“

Dazu kämen schließlich gestiegene Handwerkerkosten, etwa für die Wartung der Eismaschine. „Es ist erstaunlich, wie viel Aufwand es heutzutage ist, ein kleines Café zu führen“, so der Gastronom. Zwei bis drei Stunden täglich sei er mit Bürokratie beschäftigt – und es werde immer mehr. Aber das Geschäft rentiere sich noch. „Wenn es am Bodensee nicht läuft, dann läuft es nirgendwo“, meint er. Und: „Die meisten Kunden haben Verständnis für die hohen Preise.“

Das Gefühl hat selbst Mina Boyadzhieva, die im Mina Gelato eine Portion Eis für 2,40 Euro verkauft. Anfang März hat sie ihr Eiscafé in der Karlstraße eröffnet. Ihre besonders hohen Preise erklärt sie zunächst über die Größe ihrer Portionen. „Wir haben Spachtel, keine Kugeln“, sagt sie. Ein Spachtel ergebe etwa 100 Gramm, das Gewicht einer Kugel hingegen variiert zwischen etwa 60 und 90 Gramm. Außerdem verwende sie nur Bio-Produkte für ihr Eis, das in einem Hinterzimmer hergestellt wird. Die Waffeln backe sie dort selbst.

Mina Boyadzhieva in ihrem Eiscafe Mina Gelato: „Die Leute in Friedrichshafen schätzen, was ich mache.“ | Bild: Simon Conrads

In der Herstellung sei das Pistazieneis am teuersten, da sie dafür eine kostspielige Pistazienpaste aus Sizilien verwende, sagt Boyadzhieva. Billiger hingegen sei Sorbet, das auf Wasser-, statt auf Milchbasis produziert wird. Der Preis von 2,40 Euro ergibt sich dann aus dem Mittel – hohe Miete, Gas- und Stromkosten natürlich eingerechnet. „Ich bin super überrascht“, sagt sie darüber, wie gut es bisher läuft. „Die Leute in Friedrichshafen schätzen, was ich mache.“

Lilia Honcharuk hat 3 Euro für zwei Kugeln Eis gezahlt: „Das ist nicht zu teuer, das ist okay.“ | Bild: Simon Conrads

Dass die Preise Eisfreunde im Bodenseekreis nicht abschrecken, belegt Mitte April ein Blick entlang der Häfler Promenade, auf der viele Menschen mit Eis in der Hand sitzen oder flanieren. Lilia Honcharuk hat für zwei Kugeln 3 Euro bezahlt. „Das ist nicht zu teuer, das ist okay“, sagt sie und schleckt glücklich an ihrem Eis. Ein weiterer Eisesser scherzt, man müsse sich eben bewusst machen, dass man an der Promenade einen Seeblick-Zuschlag bezahlt.