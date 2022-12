Bisherigen Ermittlungen zufolge begab sich der zu jenem Zeitpunkt betrunkene 49-Jährige an Heiligabend gegen 18.45 Uhr zur Wohnung seiner früheren Ehefrau, wo sich zu diesem Zeitpunkt auch deren 41-jähriger neuer Lebensgefährte aufhielt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter berichten, bedrohte der Mann den 41-Jährigen zunächst mit dem Tod und griff ihn schließlich in Tötungsabsicht mit einem mitgebrachten Küchenmesser an. Dem 41-Jährigen gelang es, die Messerstiche abzuwehren.

Nachdem sich die Auseinandersetzung vor die Wohnung verlagert hatte, lief der 49-Jährige den Ermittlungsbehörden zufolge erneut mit dem Messer in Tötungsabsicht auf den 41-Jährigen zu. Dieser konnte sich mithilfe eines metallenen Straßenpollers zur Wehr setzen und schließlich flüchten.

Betrunkene Männer randalieren in Wohnung

Da sich der 49-Jährige mit einem 48-jährigen Bekannten, der ihm zur Hilfe gekommen war, gewaltsam Zutritt zu der Wohnung seiner Ex-Frau verschafft hatte, begaben sich der 41-Jährige, seine Lebensgefährtin und deren Tochter zu einem Nachbarn, von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Sowohl der Tatverdächtige als auch sein ebenfalls erheblich alkoholisierter Bekannter konnten noch in der Wohnung, in der sie randaliert hatten, vorläufig festgenommen werden, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mit. Während der Festnahme griff der 49-Jährige einen Polizisten an, trat ihn mehrmals in den Unterleib und beleidigte ihn.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Da der 49-Jährige im Kampf mit seinem 41-jährigen Kontrahenten mehrere Verletzungen im Kopfbereich erlitten hatte, wurde er zunächst in einem Krankenhaus behandelt und schließlich am Sonntag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Der 49-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Sein Bekannter wurde nach einer Nacht in Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Tatgeschehens und zu den einzelnen Tatbeiträgen der Beteiligten dauern an.