Seit Dienstag fehlt von Christine B. aus Meckenbeuren jede Spur. Nach Angaben der Polizei ist es nicht auszuschließen, dass die Vermisste am Dienstagmorgen in Ravensburg in einen Zug stieg und wegfuhr. „Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet“, heißt es im Bericht der Polizei.

Suche blieb bislang erfolglos

Sie könnte sich in Ravensburg, Meckenbeuren, Tettnang oder Laupheim aufhalten. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg, weshalb nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Die Vermisste ist 1,67 Meter groß, kräftig gebaut und hat schwarze, kinnlange Haare. Sie hat grünblaue Augen und hat eine auffällige Aussprache.

Friedrichshafen Großaufgebot an Rettungskräften sucht Schwimmer im Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Am Tag ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes T-Shirt, eine weiß-schwarz gemusterte Stoffhose und Stoffturnschuhe. Ein Bild der Gesuchten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/meckenbeuren-ravensburg-vermisstenfahndung/ abrufbar. Das Kriminalkommissariat Ravensburg bittet Personen, die die Vermisste seit Dienstagmorgen gesehen haben oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, sich dringend unter Tel. 0751 8033333 zu melden.