Die Polizei sucht nach einem 47-jährigen Mann und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wie laut Polizeibericht erst am Dienstag bekannt wurde, blieb der Litauer, der für eine Leiharbeitsfirma tätig war, seiner Arbeitsstelle in Langenargen seit dem 15. März aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen fern. Eine polizeiliche Überprüfung seines Zimmers in Friedrichshafen ergab, dass dort die persönlichen Gegenstände des Vermissten zurückgeblieben sind.

Zum jetzigen Zeitpunkt lasse sich nicht ausschließen, dass dem 47-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte, teilt die Polizei weiter mit. Die Kriminalpolizei habe daher die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Mannes übernommen.

Ein Personenbeschreibung liegt den Angaben im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg zufolge nicht vor. Dort sind aber zwei Bilder des Vermissten zu finden. Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen bittet Menschen, die den 47-Jährigen seit Mittwoch, 15. März gesehen haben oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, sich dringend unter Telefon 07541 7010 zu melden.