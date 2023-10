Eine 36-jährige Frau steht im Verdacht, ihren 39 Jahre alten Lebensgefährten in Ravensburg getötet zu haben. Am Freitag wurde Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen sie erlassen, teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Die Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Zunächst wurde in einer Vermisstensache ermittelt

Die Frau hatte den Mann den Behörden zufolge Ende September als vermisst gemeldet. Da sich die 36-Jährige im Laufe der polizeilichen Ermittlungen in dem zunächst als Vermisstensache geführten Fall in Widersprüche verstrickte, es zu Auffälligkeiten in ihrem Verhalten kam und der Mann spurlos verschwunden schien, ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Durchsuchung im gemeinsamen Einfamilienhaus des Paars im Nordwesten Ravensburgs an, heißt es weiter.

Leichenfund bei Durchsuchung

Das Grundstück sowie das Gebäude wurden demnach am Donnerstag durchsucht. Hierbei fanden die Ermittler den Leichnam des 39-Jährigen. Dem Stand der bisherigen Ermittlungen und einem ersten Obduktionsergebnis zufolge, kam der Mann mutmaßlich aufgrund einer Stichverletzung ums Leben, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller erläuterte dem SÜDKURIER auf Anfrage: „Die Ermittlungen setzen sich fort.“ Derzeit warte man noch das endgültige Ergebnis der Obduktion ab. Zudem liefen weitere Auswertungen, etwa von elektronischen Datenträgern sowie Gegenständen, die im Rahmen der Untersuchung aufgefunden worden sind. Vobiller: „Es werden noch weitere Personen vernommen.“ Auch die spurentechnische Analysen liefen noch.

Öffentlich gemeldet war der ursprünglich Vermisste bisher nicht. Polizeisprecherin Daniela Baier erläutert: „Wann eine Person mit Hilfe der Öffentlichkeit gesucht wird, ist immer einzelfallabhängig.“ Bei einem Kind etwa, das eigentlich zuhause hätte sein sollen, könne es etwa sein, dass die Öffentlichkeit schon drei Stunden später informiert würde. Baier weiter: „Im konkreten Fall haben wir relativ schnell vermutet: Da stimmt etwas nicht.“ Welche konkreten Verdachtsmomente es gab, könne als Ermittlungsdetails noch nicht öffentlich bekannt gegeben werden.

In einer ursprünglichen Fassung des Beitrags war davon die Rede, dass sich der Vorfall in Friedrichshafen ereignet hat. Allerdings ermittelt lediglich die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Das mutmaßliche Delikt ist in Ravensburg geschehen.