350 Hühner aus Legebetrieb gerettet: Nic Dilger ist nach der Befreiungsaktion immer noch fassungslos

Der vergangene Samstag wird Nic Dilger aus Tettnang wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Er war zum ersten Mal bei der Rettung von Hühnern aus einem Legebetrieb dabei. Er vermittelte 47 Tiere an Privatleute in Ravensburg und schenkt ihnen die Chance auf ein zweites Leben. Auch die anderen Tiere fanden verteilt auf andere Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ein neues Zuhause. Ansonsten wären die Hühner, gerade mal 14 Monate nach dem Schlüpfen, geschlachtet und verwertet worden.