Nach den bisherigen Ermittlungen der Landespolizeidirektion Vorarlberg starteten zwei Frauen aus Bregenz am Freitagabend zu einem Kletterausflug. Sie wollten den Örfla-Klettersteig in Götzis begehen. Als sie an einer etwa 15 Meter hohen senkrechten Felswand angekommen waren, beschlossen die beiden Frauen, sich zu trennen. Während die 35-Jährige die Stelle durchstieg, wartete die andere am Fuß des Felsens, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Auf dem Rückweg, einem markierten Wanderweg, dürfte sich die 35-Jährige orientiert haben, wie sie von der gegenüberliegenden Seite der Schlucht wieder zu ihrer Freundin gelangen könnte. Die Polizei geht davon aus, dass sie über eine Rinne und schließlich über eine Felswand abstürzte und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog.

Schweiz Lawine, Gletscher, Schlucht: Drei tödliche Unfälle in der Schweiz Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die Frau nicht beim vereinbarten Treffpunkt erschien, begann ihre Begleiterin mit weiteren Kletterern die Suche nach der 35-Jährigen, die allerdings erfolglos verlief. Am Samstagvormittag konnte die Frau von Bergrettern nur noch tot geborgen werden.