Die Polizei fahndet nach einem 33 Jahre alten Mann, der aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg geflüchtet ist. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und dem Polizeipräsidium Stuttgart heißt, flüchtete der 33-Jährige, der seit März aufgrund eines rechtskräftigen Urteils des Landgerichts Stuttgart in der psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist, am Samstagmittag während eines begleiteten Ausgangs und wurde zuletzt in Ravensburg im Bereich der Grüner-Turm-Straße gesehen.

Polizei sucht Zeugen

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Der Flüchtige ist 1,80 Meter groß und hat dunkelbraune lockige Haare, die er zu einem Dutt zusammengebunden hat. Auf der linken Wange hat er eine Narbe, die bis zum linken Ohr reicht. Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er eine dunkelblaue Jeans, eine dunkelgrüne Jacke und Schuhe der Marke Adidas. Er spricht laut Polizeiangaben gebrochen deutsch.

Zeugen, die den 33-Jährigen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei in Stuttgart oder 0751/8 03 33 33 bei der Polizei in Ravensburg zu melden.