Die Lage in der Klinik Tettnang spitzt sich zu. Das Coronavirus greift immer weiter um sich. Mittlerweile sind 31 von 66 stationären Patienten infiziert sowie 53 Mitarbeiter, wie Susann Ganzert, Pressesprecherin des Medizin Campus Bodensee (MCB), bestätigt. „Die aktuelle Lage in der Klinik Tettnang ist nach wie vor angespannt“, sagt Ganzert.

Zwei Mitarbeiter und ein Patient brachten das Virus mit

Mittlerweile stellt sich heraus, dass es wohl mehrere Herde waren, die den Covid-19-Erreger in das Krankenhaus brachten. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass zwei Mitarbeiter, die sich privat infiziert hatten, das Virus ins Haus brachten. Nun ist klar, dass auch ein bereits infizierter Patient stationär aufgenommen wurde. Bei jedem neuen Patienten wird vor der Aufnahme ein Schnelltest gemacht, doch offenbar hat das im Falle der Klinik wenig genützt. „Das zeigt, dass die Schnelltests immer nur Momentaufnahmen und nicht aussagekräftig genug sind“, sagt Pressesprecherin Susann Ganzert.

Intensivstation in Tettnang soll coronafrei bleiben

Alle Patienten, die einen milden Verlauf der Corona-Infektion zeigen, bleiben in der Klinik Tettnang und werden auf zwei der insgesamt sechs Stationen der Klinik versorgt. Sobald aber die Symptome schlimmer werden, werden die Patienten auf die Corona-Station in Friedrichshafen verlegt. „Das war bisher aber nur vereinzelt der Fall“, bestätigt Susann Ganzert. Die Intensivstation in Tettnang soll coronafrei gehalten werden.

Alle Patienten und Mitarbeiter sollen nun am Dienstag und Mittwoch erneut mit einem PCR-Test auf das Coronavirus getestet werden. „Ergebnisse dieser Tests könnten am Mittwoch und Donnerstag vorliegen“, so Ganzert.

Klinikum Tettnang, dezember 2020 | Bild: Mommsen, Kerstin

Auch im Klinikum Friedrichshafen spitzt sich die Lage zu

„In Friedrichshafen haben wir aktuell 18 Patienten auf den beiden Corona-Stationen, fünf davon werden beatmet, weitere Verdachts-Patienten sind auf der Isolierstation“, bestätigt Ganzert. Auch die normale Intensivstation für Nicht-Covid-Patienten sei stark belegt. „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Situation auch im Klinikum Friedrichshafen zuspitzt“, erklärt die Pressesprecherin.

Aufnahmestopp in der Klinik Tettnang bis 20. Dezember

Das Gesundheitsamt hat mittlerweile auch erlaubt, dass alle in Tettnang negativ getesteten Patienten, die aus medizinischer Sicht entlassen werden können, zuhause in Quaränte gehen dürfen. Das MCB versucht, in den kommenden Tagen das Krankenhaus so leer wie möglich zu machen. Auch die 53 infizierten Mitarbeiter sind in häuslicher Quarantäne.

Nach Angaben des MCB bleiben weiterhin alle ambulanten Bereiche des Hauses geschlossen, gleiches gilt für die Notaufnahme. Bis einschließlich 20. Dezember gilt ein allgemeiner Aufnahmestopp.