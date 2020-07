Ute Jansen erklärt: „Wir wollen während unserer Umrundung Spenden sammeln für Kinder, die durch ihre Behinderung nicht in der Lage sind, sportlich aktiv zu sein, weil es an finanziellen Mitteln für unterstützende Maßnahmen, wie beispielsweise Sportprothesen oder Sportrollstühle, fehlt.“ Markus Frommelt ergänzt: „Durch die Spendenaktion wollen wir die Inklusion und das gemeinsame Aufwachsen dieser Kinder fördern.“

Zu Fuß, mit Mountainbikes, auf Inlineskates, im Kajak und sogar mit einem Tretboot

Vor vier Jahren haben die beiden bereits Baden-Württemberg in 22 Tagen nur mit Muskelkraft umrundet. Jetzt ist das große Nachbarland an der Reihe: zu Fuß, mit Mountainbikes, auf Inlineskates, im Kajak und sogar mit einem Tretboot wollen der Arzt und die Lehrerin die mehr als 2600 Kilometer und über 52 000 Höhenmeter in nur 50 Tagen zurücklegen und dabei Spendengelder sammeln.

Erste Etappe: Mit dem Mountainbike über Scheidegg nach Oberstaufen

Ausgangspunkt ist am Samstag, 25. Juli, auf der Lindauer Insel der Therese-von-Bayern-Platz neben der Inselhalle – um 10 Uhr geht es los. Die erste Etappe führt dann mit dem Mountainbike über Scheidegg nach Oberstaufen. Im Allgäu wird gewandert und geklettert. Das Ziel in Lindau wollen die Sportler dann am 12. September am Nachmittag erreichen, wobei sie die letzte Etappe von Nonnenhorn bis zur Lindauer Insel mit einem Tretboot zurücklegen wollen.