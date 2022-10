Schön groß und rotbackig hingen sie bis vor wenigen Tagen noch am Baum: Äpfel der Sorte Idared frisch aus dem Garten. Ein Teil der Ernte lagert jetzt im Keller, ein paar Kilo als Apfelmus in Gläsern. Übrig blieb ein Eimer voll mit etwa 25 Kilo der leckeren Früchte, die meisten sogar makellos. Die sollen beim Bauern in Apfelsaft getauscht werden. Hat in den vergangenen Jahren ganz gut geklappt.

Sabine Müller ist Chefin eines Obshofs in Oberteuringen. Äpfel sind ihr Hauptgeschäft. | Bild: Gudrun Schäfer-Burmeister I SK-Archiv

Diesmal winkt Sabine Müller, Landwirtin in Oberteuringen, ab. Eine Bag-in-Box mit 5 Litern Saft für 25 Kilo Mostobst? Sie lacht. Und stellt ein 250-Gramm-Schälchen Himbeeren frisch vom Strauch auf den Tisch. Hofpreis: 3,50 Euro. Damit mache sie immer noch Minus, sagt sie schmunzelnd. Für 100 Kilo Äpfel bekommen Bauern aktuell 10 Euro in den Keltereien. Die ergeben – je nach Sorte und Reifegrad – 50 bis 70 Liter Saft.

Tafeläpfel wie aus dem Bilderbuch. Was in der Größe nicht der Norm entspricht, wird Mostobst. | Bild: Corinna Raupach

Mostobst ernten lohnt sich eigentlich nicht mehr

Für Erwerbsbauern lohnt sich das mühsame Ernten von Äpfeln jenseits der Tafelobst-Norm eigentlich nicht mehr. „Das geht Null auf Null aus“, sagt Sabine Müller. Um 100 Kilo Mostobst zu pflücken oder aufzulesen braucht man eine knappe Stunde. Der Erntehelfer hat seit Anfang Oktober Anspruch auf 12 Euro Mindestlohn pro Stunde. Und nicht nur der Sprit kostet deutlich mehr als bei der Ernte im vergangenen Jahr. „Unterm Strich zahl‘ ich bei dem Preis sogar drauf“, konstatiert die Landwirtin und Chefin auf ihrem Hof in Oberteuringen. Dabei sind 10 Euro für den Doppelzentner Mostobst schon gut 2 Euro mehr als noch 2021. Im nördlichen Baden-Württemberg gibt es regional sogar nur 5 oder 6 Euro.

Philipp Kopp bei der Pasteurisieranlage in Obersiggingen, die den Saft haltbar macht, bevor er abgefüllt oder in großen Tanks zwischengelagert wird. | Bild: Wolf-Dieter Guip I SK-Archiv

Philipp Kopp zahlt seinen Stammkunden mit 12 Euro für den Doppelzentner deutlich mehr. Der Chef der Mosterei Kopp in Obersiggingen weiß vom hohen Aufwand, den Erwerbsbauern mit dem Mostobst haben. Und die Normgröße für Tafeläpfel sei so eng reguliert, dass viele tadellose Früchte entweder liegenbleiben oder in der Kelterei landen, nur weil sie für den Geschmack des Verbrauchers zu groß oder zu klein sind. „Wir verarbeiten aber hauptsächlich Streuobst“, erklärt Philipp Kopp. Die Mosterei ist Partner des BUND-Streuobstprojekts. Anders als in den Plantagen sei die Ernte bei den Hochstämmen in diesem Jahr aber eher mittelprächtig bis unter Durchschnitt.

Der BUND fördert seit vielen Jahren den Erhalt von Streuobstwiesen. Hier beim traditionellen Streuobstfest in der Weilermühle Ailingen, wo schon die Jüngsten Äpfel für frischen Apfelsaft sammeln. | Bild: Corinna Raupach I SK-Archiv

In seiner Mosterei sind auch Kleinerzeuger willkommen. Ab 250 Kilo können Hobby-Bauern aus ihren eigenen Äpfeln Saft bekommen. Für den Aufwand und die Fünf-Kilo-Saftbox sind dann allerdings 5,90 Euro Produktionskosten fällig.

Tausche Äpfel gegen Saft

Diesen sogenannten Lohnsafttausch bieten auch andere Keltereien in der Region an. Den drei Saftherstellern Widemann, Lindauer Fruchtgarten und Schlör vom Bodensee rufen auf ihrer Internetseite unter www.rette-dein-obst.de explizit Kleinerzeuger dazu auf, Äpfel und Birnen lieber zu bringen als unterm oder am Baum verrotten zu lassen. Zwölf Sammelstellen, in der Regel Mostereien oder Keltereien in der Bodensee-Region, sind hier aufgeführt. Die nehmen eben auch kleine Mengen an, um Saft daraus zu machen. Allerdings gibt es den dann nicht aus den eigenen Äpfeln, sondern aus dem Sortiment des jeweiligen Herstellers.

Bei der Widemann-Annahmestelle in Markdorf zum Beispiel bekommen Kunden aktuell für 100 Kilo Äpfel 65 Liter Saft. Für die Produktion werden 85 Cent berechnet. Macht 55,25 Euro für Anlieferung und Verarbeitung der Früchte, die man als Kleinerzeuger in der Kelterei gratis anliefert. Da überlegt sich sogar mancher Hobby-Bauer, ob er seine Äpfel wirklich retten will.