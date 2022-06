Der 24-Jährig war nach Angaben der Polizei am Freitagabend mit seinem Motorrad auf der Seestraße (B 30) in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Ein 51-jähriger Autofahrer, der die Käthe-Paulus-Straße befuhr, hielt an der Einmündung zur Seestraße, um nach links in diese abzubiegen.

Wie die Polizei mitteilt, überholte der Motorradfahrer kurz vor der Unfallstelle mehrere Autos. Ohne das Überholmanöver zu bemerken, fuhr der Autofahrer auf die Seestraße. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt, der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden in ein Klinikum eingeliefert. Die Bundesstraße war etwa zwei Stunden voll gesperrt.