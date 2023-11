Still war es am Montagabend im Säntissaal des Landratsamts. Mutige Menschen, die von Landrat Luca Prayon und Polizeipräsident Uwe Stürmer mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet wurden, schilderten dramatische und beängstigende Situationen, denen sie nicht tatenlos zuschauen konnten. Unterbrochen wurde die aufmerksame Stille nur von Applaus und Ausrufen der Bewunderung. Bürgermut anstelle einer „Des-goht-mi-nix-ah-Haltung“ könne Unglück verhindern oder Leben retten, sagte Stürmer und regte dazu an, sich einmal in die Lage eines Opfers zu versetzen, das allein gelassen wird.

21 Bürger des Bodenseekreises wurden am Montag im Landratsamt mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet. | Bild: Anette Bengelsdorf

Katja Rakel stoppt Angriff auf junge Frau

Als Ende Januar zwei junge Frauen in Salem in Streit gerieten, eine 20-Jährige dabei eine 17-Jährige an den Haaren zu Boden riss, konnte Katja Rakel nicht wegschauen. Sie habe vor Kurzem das Buch eines Psychiaters gelesen, in dem er Merkmale dissozialen Verhaltens beschreibt. Als die Angreiferin der reglosen Person mit dem Fuß wiederholt und mit Wucht aufs Gesicht trat, sei ihr klar gewesen, dass eine solche Person einen Menschen mit Leib und Seele zerstören könne.

Katja Rakel bewies Mut und konnte so eine Gewalttat verhindern. | Bild: Anette Bengelsdorf

Obwohl die 58-jährige Frau aus Salem seit einer Operation kein Bauchfell mehr hat und in dieser Region extrem empfindlich ist, zögerte sie keine Sekunde. Sehr laut und entschlossen forderte sie die Angreiferin auf, sofort aufzuhören und drohte mit der Polizei. Das und ihre Präsenz reichten aus, um die Frau in die Flucht zu schlagen. Dann rief Katja Rakel die Polizei und blieb bis zu deren Eintreffen beim Opfer, das sich zum Glück keine schweren Verletzungen zugezogen hatte. Weiche, zittrige Knie bekam Rakel nach eigenem Bekunden erst hinterher. Auf die 20-Jährige kommt jetzt ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Joel Schneider hilft Jugendlichem vom Gleis

Mut einer ganz anderen Art zeigte Joel Schneider. Der sehr schüchtern wirkende junge Mann sah am Bahnhof in Markdorf einen 15-Jährigen, der auf dem Gleisbett stand und auf den einfahrenden Zug wartete. Obwohl es ihn sehr viel Überwindung kostete, fremde Menschen anzusprechen, wie er nach der Preisverleihung erzählte, verließ er seine Komfortzone, um den Jungen von seinem Vorhaben abzubringen. Nach langer Zeit reichte ihm dieser die Hand, damit er ihm zurück auf den Bahnsteig helfen konnte.

Der Landrat bedankt sich bei Joel Schneider für sein Engagement. | Bild: Anette Bengelsdorf

„Ich habe alles getan, um ihn aufzubauen“, sagte Schneider, der damals gerade einmal 17 Jahre alt war. Die Polizei zu rufen, habe er aber vor lauter Aufregung vergessen. Und der Preis? „Ich glaube nicht, dass ich dafür einen Preis brauche“, sagte er ganz leise. „Ich weiß, wie es ist, wenn man sich nicht gut fühlt.“ Als besondere Anerkennung für die Rettung des Jugendlichen darf Joel Schneider im Sommer auf dem Polizeiboot mitfahren.

Sechs Tipps von der Polizei für Zeugen und Helfer Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr: Manchmal reicht es, dem Täter laut „Hören Sie auf!“ zu sagen. Wichtig ist dabei, Distanz zu wahren und den Täter nicht zu duzen. So verhindert man, dass Umstehende glauben, es handle sich um einen persönlichen Konflikt.



Ruf die Polizei unter 110: Wichtig sind Personalien des Anrufers und eine genaue Ortsangabe. Auch die Anzahl der beteiligten Personen und eventuell Verletzte sollten durchgegeben werden. Am Telefon bleiben für ergänzende Fragen der Polizei.



Bitte andere um Mithilfe: Passanten müssen direkt angesprochen werden, dann können Sie sich der Aufforderung zu helfen nicht entziehen.



Präg dir Tätermerkmale ein: Angaben wie Größe, Haarfarbe, Körperform, Sprache, Bekleidung, Fahrzeug können ausschlaggebend sein.



Kümmere dich um Opfer: Verletzte Personen versorgen und den Rettungsdienst unter 112 alarmieren. Wer nicht aktiv beteiligt ist, hält sich vom Tatort fern.



Sag als Zeuge aus: Nur wenn die Polizei unterstützt wird, können Straftaten aufgeklärt werden.



Bankangestellte verhindern Betrug

„Einbrüche nehmen ab, da es einfacher ist, alte Menschen mit Schockanrufen auf perfide Art und Weise um ihr Geld zu bringen“, weiß Uwe Stürmer. Jeden Tag finde so etwas statt. Doch viele Opfer würden aus Scham nicht zur Polizei gehen. Kerstin Hornstein arbeitet bei der Sparkasse in Immenstaad. Ihr gelang es bereits zwei Mal, Senioren vor dem Verlust ihrer Ersparnisse zu bewahren.

Im ersten Fall erhielt eine 90-jährige einen Anruf, angeblich von ihrer Tochter. Sie habe einen tödlichen Unfall verursacht und müsse 40.000 Euro Kaution hinterlegen. Unter dem Vorwand, eine Küche kaufen zu wollen, versuchte die Seniorin, das Geld abzuheben. Kerstin Hornstein durchschaute den Betrug. Anstatt ihr das Geld auszuzahlen, begleitete sie die 90-Jährige zur Polizei. Dorthin brachte sie auch einen 86-Jährigen, der aufgrund einer WhatsApp-Nachricht im Januar dieses Jahres 3000 Euro auf ein spanisches Konto überweisen wollte.

Auch zwei ihrer Kolleginnen, Lisa Müller und Gabriele Müller, konnten dank ihrer Aufmerksamkeit Senioren vor ähnlichen Betrugsversuchen bewahren. Dabei sei es manchmal extrem schwierig, schilderten die Frauen, die Opfer davon zu überzeugen, dass es sich bei den Schockanrufen um den Versuch handelt, sie um ihr Geld zu bringen.

Sie haben geholfen oder Leben gerettet

Und das sind nur einige der Geschichten, die am Montag geschildert wurden. Petra Domes, Herta Flor, Viktor Miller und Philipp Epe ist es zu verdanken, dass weitere Straftaten wie Diebstahl und Drogendelikte verhindert und aufgeklärt werden konnten. Auch ihnen wurden Urkunden überreicht. Außerdem wurde Cornelia und Siegfried Gaupp, Silvia Blickle, Antonio Cerminara, Hanna Klann, Jonas Eisele, Joy Augustin, Ralf Michel, Monika Marschall-Büchele, Tobias Bär und Lena Kemper-Leitz der Zivilcouragepreis für die Rettung von Menschenleben verliehen.