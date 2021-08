Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt wegen schweren Raubes gegen einen 21-Jährigen, der am Samstag gegen 6.45 Uhr eine Tankstelle in der Lindauer Straße in Kressbronn überfallen haben soll.

Unter Vorhalt eines Messers wurde ein Tankstellenmitarbeiter aufgefordert, die Kasse zu öffnen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Ravensburg. Nach einem kurzen Gerangel griff der Tatverdächtige in die Kasse und flüchtete mit einem niedrigen dreistelligen Euro-Betrag.

Hagnau Unbekannter Radfahrer entreißt Fußgängerin Handtasche mit vierstelligem Eurobetrag Das könnte Sie auch interessieren

Der 61-jährige Tankwart, der ersten Ermittlungen zufolge unverletzt blieb, nahm kurzzeitig die Verfolgung auf und kontaktierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen griffen den 21-Jährigen noch in Tatortnähe auf.

Gegen die vorläufige Festnahme versuchte sich der den Ermittlungsbehörden zufolge mutmaßlich unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung stehende Tatverdächtige zu wehren und beleidigte die Einsatzkräfte, heißt es weiter. Nach der Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik wurde er in eine Gewahrsamszelle des Polizeireviers Friedrichshafen gebracht.

Friedrichshafen Was Menschen erwartet, die eine Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Friedrichshafen verbringen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Am frühen Samstagabend wurde der 21-Jährige in Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erließ. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.