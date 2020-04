Die Intensivstation des Klinikums Friedrichshafen füllt sich zunehmend mit Patienten, die an dem Corona-Virus erkrankt sind. Mittlerweile sind es 21, am Mittwoch waren es noch 14 Personen, wie das Landratsamt in seiner täglichen Pressemitteilung verlautbart. 127 Menschen gelten als genesen, in Quarantäne befinden sich nach Angaben des Gesundheitsamtes derzeit 390 Personen. Die Zahl der Todesfälle hat sich indes nicht erhöht – bisher starben zwei Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Im Klinikum wurde am Donnerstag auch eine eigene Intensivstation für „normale“ Notfallpatienten eingerichtet, also Patienten, die nicht am Corona-Virus erkrankt sind. Dazu wurde die „AOZ-Intensiv“ ins Erdgeschoss verlegt und in Betrieb genommen, wie das Klinikum mitteilte. Auf dieser neu eingerichteten Station gibt es nun zwölf Beatmungsplätze für die Covid-negativ-Notfallpatienten des Klinikums.

Dunkelziffer ist hoch

Rund 40 Pflegekräfte und Ärzte werden sich nach Angaben des Medizin Campus Bodensee auf dieser Station um die Menschen kümmern. „Für mich sind der Aufbau und die Leitung der ‚AOZ Intensiv‘ eine Herausforderung und ich hoffe, dieses Team und das noch bestehenden Anästhesieteam gut zu führen“, sagt Sandy Altmeyer, pflegerische Leitung der temporären Intensivstation.

Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises geht laut Mitteilung davon aus, dass das Corona-Virus in der Bevölkerung zirkuliert und die Zahl der Virusträger im Landkreis deutlich höher ist, als die labordiagnostisch bestätigten Fälle. „Es werden nur noch ausgewählte Personengruppen getestet. Um die Laborkapazitäten nicht zu überlasten, haben hierbei Menschen mit Symptomen plus bestimmten Risikofaktoren Vorrang.

Hinzu kommt, dass die Laborbefunde teilweise erst einige Tage nach dem Abstrich vorliegen“, teilt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes mit. Damit sei die Infektionszahl von 225 Corona-Infizierten nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit vor einigen Tagen.