Ravensburg/Markdorf vor 10 Stunden

21 Verhandlungstage und kein Ende in Sicht: Strafprozess der Superlative gegen mutmaßliche Serieneinbrecher geht 2020 weiter

Seit vergangenem September wird am Landgericht Ravensburg gegen drei mutmaßliche Serieneinbrecher wegen schwerem Bandendiebstahl verhandelt. Ein Ende ist auch nach 21 Verhandlungstagen nicht in Sicht. Weshalb dieser Prozess der seit 20 Jahren längste und kostenintensivste am Ravensburger Landgericht werden könnte.