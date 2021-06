Bodenseekreis vor 18 Minuten

20 Liter Regen in zehn Minuten – und es ist auch heute mit Unwetter zu rechnen

Das Unwetter von Dienstagabend, das rund um Friedrichshafen tobte und weite Teile des Bodenseekreises betraf, könnte sich am Mittwoch wiederholen. Beeindruckend: An der Messstation in Unterraderach fielen am Dienstag 20 Liter Regen in nur zehn Minuten. Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung, selbst Vorsorge zu treffen.