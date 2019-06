von sk

Insgesamt 23,3 Millionen Euro wurden im Regierungsbezirk Tübingen aus dem Ausgleichstock für kleine und finanzschwache Gemeinden verteilt. Kommunale Pflichtaufgaben wie Schulen und Kindergärten seien bei der Mittelverteilung vorrangig berücksichtigt worden, heißt es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen. „Der Ausgleichstock hilft finanzschwachen Gemeinden, unverzichtbare kommunale Infrastrukturmaßnahmen zu realisieren“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser. In finanzschwachen Gemeinden seien viele Maßnahmen nur mit Zuschüssen aus dem Ausgleichstock zu verwirklichen, da sie die finanzielle Leistungskraft der einzelnen Gemeinde auf Dauer übersteigen würden. So dient der Ausgleichstock dem Ziel, gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen.

Löwenanteil für Schulen und Kindergärten

In den Pflichtaufgabenbereich Bau und Sanierung von Schulen sowie von Kindergärten und Kinderkrippen mit dem Schwerpunkt Schaffung von Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder fließen rund 14,3 Millionen Euro (61,4 Prozent der Zuschüsse). Es folgen das Feuerlöschwesen mit 2,3 Millionen Euro (9,9 Prozent der Zuschüsse), Straßensanierungen und Verkehrseinrichtungen mit 2,0 Millionen Euro (8,6 Prozent der Zuschüsse), die Breitbandförderung/Ausbau des Glasfasernetzes (Backbone-Netze) mit 1,6 Millionen Euro (6,9 Prozent der Zuschüsse) sowie die sonstigen gemeindlichen Einrichtungen wie Versammlungsstätten und Kinderspielplätze mit 1,4 Millionen Euro (sechs Prozent der Zuschüsse).