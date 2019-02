Friedrichshafen – Um 7.30 Uhr dämmert es, es ist knapp über null Grad, als Polier Andreas Geßler und seine Kollegen auf der Baustelle loslegen. Am Tag vorher haben sie mit Beton den Baugrund vor dem Hotel „Krone“ in Schnetzenhausen gesichert, jetzt entsteht die Armierung für das Fundament. „Heute ist es angenehmer als gestern, trockene Kälte ist mir immer lieber“, sagt Geßler. Sein Händedruck ist rau und kräftig. Wenn er die Stahlstäbe mit dünnem Draht verbindet, arbeitet er ohne Handschuhe: „Ich habe sonst nicht das Gefühl dafür“, sagt er.

Mehrere Schichten unter der Arbeitsjacke

Er ist gut gegen die Kälte gewappnet: Sicherheitsschuhe mit Lammfellfutter, Wollmütze, lange Unterhosen und mehrere Hemden unter der gefütterten Arbeitsjacke. „Mir sind die Temperaturen egal, bis zehn Grad minus geht ohne Probleme. Wir haben bei noch kälterem Wetter geschafft“, sagt er. „Nasskalt, das ist das Schlimmste. Das zieht überall rein, da kann man sich kaum schützen. Man muss sich ja auch noch bewegen können.“ Er ist gern draußen, seit 36 Jahren macht er den Job. Nach der Maurerlehre hat er Vorarbeiter und Polierschulung absolviert und ist für die technisch korrekte Ausführung auf der Baustelle verantwortlich. „Ich möchte nichts anderes machen. Das ist ein vielseitiger Beruf und man sieht abends, was man geschafft hat.“

Markdorf Das sind die heißesten Arbeitsplätze in Markdorf Das könnte Sie auch interessieren

Manche Arbeiten im Winter nicht möglich

Vieles ist bei Temperaturen unter null nicht möglich: Mauern geht nicht, Betongießen kaum. „Auch als es neulich so stark geschneit hat, haben wir Pause gemacht. Das hat keinen Sinn, auf der Baustelle Schnee zu schippen“, sagt Geßler.

Unter dem Schnee lauern Gefahren

Unter dem Schnee lauern Gefahren: Die Löcher, in die Zement eingefüllt werden muss, und die überstehenden Stahlstäbe sind unsichtbar, der vereiste Grund ist rutschig. Bei kalten Temperaturen bringt die Chefin auch mal einen heißen Kaffee vorbei. „Den trinken wir nur in der Mittagspause, da habe ich meine Prinzipien“, sagt Geßler. Seine Chefin ist Yvonne Link, Geschäftsführerin des Bauunternehmens Schütze. Sie sagt: „Das muss man schon wertschätzen, wenn die Leute um diese Zeit draußen arbeiten.“

Markdorf Kühle Orte entfalten in diesem Sommer in Markdorf eine anziehende Wirkung Das könnte Sie auch interessieren

Zwischendurch einen heißen Kaffee oder Tee

Gegen 10 Uhr kommt Bauleiter Peter Weissenrieder dazu. Per Positionsbestimmungssystem GPS vermisst er die Punkte für die Verschalung des Fundaments. „Früher haben wir das mit Schnüren und Wasserwaage gemacht, das ging auch, aber mit der Technik ist es einfacher“, sagt er. Der Nachteil: Er kann nur mit bloßen Händen arbeiten. „Das Metall saugt einem die Wärme aus den Fingern“, sagt er und reibt sich die Hände. „Da muss es vor allem von unten warm sein.“ Auch er schwört auf Fellstiefel und Zwiebelprinzip. „Aber ich sage bestimmt nichts, wenn die Kollegen zwischendurch mal einen heißen Kaffee oder Tee trinken wollen“, sagt er.

Für manche Arbeiten ist Frost gut

Bauführer Joachim Knittel bevorzugt Minusgrade, wenn die Bagger das Rückhaltebecken ausheben. | Bild: Corinna Raupach

In Baindt ist es Strabag-Bauführer Joachim Knittel zurzeit noch nicht kalt genug. Er hebt mit seinen Leuten ein Rückhaltebecken für ein Neubaugebiet aus. „Wenn der Boden gefroren und fest ist, richten die schweren Geräte weniger Schaden an“, sagt er. „Es ist auch ein saubereres Arbeiten.“ Den Wetterbericht guckt er sich regelmäßig auf mehreren Apps auf dem Handy an. Er hatte mit mehr Nachtfrost gerechnet. Trotzdem sind sie fast fertig.

Unternehmen stellen Schutzkleidung

„Wer auf dem Bau schafft, der will draußen sein“, sagt Knittel. Auch das Unternehmen Strabag stellt seinen Mitarbeitern die entsprechende Schutzkleidung: gefütterte Schuhe, Thermohosen und -jacken, beschichtete Jacken gegen Nässe, darüber hinaus Cremes und Salben für die Haut.

Im Winter auch Schulungen

Da im Winter weniger Baustellen offen sind, finden in der Zeit Schulungen statt sowie Vor- und Nachbereitungen. Gerade bereitet Knittel in der geheizten Baubude das Vesper vor. „Einmal in der Woche machen wir das“, sagt er. Heute gibt es Brezeln und Weißwürste.

Salem Affenberg bietet Tieren Schutz und Futter bei Kälte Das könnte Sie auch interessieren