Ein 18-Jähriger aus Friedrichshafen hat bei einem Ladendiebstahl nicht nur Diebesgut, sondern auch ein Klappmesser im Rucksack. Das war im August 2022 – und gilt als Straftat, die als Diebstahl mit Waffen bezeichnet wird. Nun wurde der Häfler vom Amtsgericht Tettnang dafür verurteilt.

„Ich hatte das Messer doch gar nicht in der Hand!“, versuchte sich der junge Mann zu verteidigen. Außerdem habe ihn eine Freundin zum Diebstahl von Lebensmitteln und Kosmetik im Wert von 25 Euro angestiftet. Die Überwachungskamera des Ravensburger Supermarktes hatte das Duo gefilmt.

Drei Monate später ein weiterer Vorfall: Der 18-Jährige, der in einer Wohngruppe für Jugendliche untergebracht war, soll seinen Gruppenbetreuer mit vorgehaltenem Messer zur Herausgabe einer Flasche Likör genötigt haben. Weil in der Wohngruppe Alkoholverbot besteht und der 18-Jährige bereits stark angetrunken gewesen sein soll, hatte der Betreuer die Flasche an sich genommen.

Angeklagter entschuldigt sich für sein Verhalten

Dem jungen Mann wurde schnell klar, dass er einen Fehler gemacht hatte, wie er vor Gericht schilderte. Deshalb legte er das Messer vor die Bürotür auf den Boden und bat um ein Gespräch: „Wir haben uns dann eine Stunde unterhalten und ich habe mich gefühlt rund 10.000 Mal entschuldigt“, sagte der 18-Jährige. Der Betreuer nahm die Entschuldigung an und reichte seinem ehemaligen Schützling im Gerichtssaal die Hand – mit guten Wünschen für die Zukunft. Das Messer habe nur ganz locker in seiner Hand gelegen, er glaube nicht, dass der 18-Jährige damit zustechen wollte, hatte er zuvor im Zeugenstand gesagt. Es sei, so sein Eindruck, nur Mittel zum Zweck gewesen, um an den Schnaps zu kommen.

Vorstrafe wirkt sich negativ auf Urteil aus

Oberstaatsanwalt Peter Vobiller folgte dem Vorschlag der Jugendgerichtshilfe und beantragte, angesichts der Lebensgeschichte des 18-Jährigen Jugendstrafrecht anzuwenden. Das Geständnis, die alkoholbedingte Enthemmung und die Entschuldigung wertete das Gericht strafmildernd. Dass er aber wegen Diebstahls bereits vorbestraft war und, wie es hieß, zu Aggression neige, wenn er zur Rede gestellt wird, wirkte sich ungünstig auf das Urteil von Richterin Heike Jakob aus.

Der junge Mann betonte, er sei bereit wieder in betreutes Wohnen zu ziehen und den Schulabschluss nachzuholen. Er muss 60 Arbeitsstunden innerhalb von vier Monaten ableisten – damit er Struktur in seine Tage bringt, wie es zur Begründung hieß. Zudem wurden ihm ein soziales Training und ein Suchtpräventionsprogramm auferlegt. Kommt er den Auflagen nicht nach, droht ihm Ungehorsamsarrest.