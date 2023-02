Stolze 17,1 Grad Celsius am 1. Januar: An den ersten Tagen des Jahres war es am Bodensee so warm wie sonst erst im April. Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor spricht von einem Temperaturrekord. Auch in der ersten Monatshälfte gab es einige frühlingshafte Tage.

Normaler wurden die Temperaturen dann erst in den letzten beiden Januarwochen. Doch bereits die wenigen überdurchschnittlich warmen Tage haben – in Kombination mit einem milden Dezember – Auswirkungen auf die Umwelt. Zum Beispiel für Allergiker, denn die hohen Temperaturen haben die Freisetzung von Haselpollen begünstigt.

Allergiker leiden: Haselnussblüte beginnt früher

„Die Haselnussblüte hat schon im Dezember begonnen und nicht wie im langjährigen Durchschnitt erst im Februar“, erklärt Andreas Schmid, Forstamtsleiter des Landratsamtes Bodenseekreis. Konkrete Auswirkungen für Pflanzen und Tiere gebe es wegen der frühen Blüte jedoch nicht.

Für den Wald deutlich belastender seien laut Schmid die trockenen Sommer, die sich in den vergangenen Jahren häuften. Welche Auswirkungen die Trockenheit hat, sieht man etwa auf einer Fläche in Überlingen-Bambergen. Dort mussten in den vergangenen Jahren zahlreiche Bäume gefällt werden, weil sie krank geworden sind.

Patrick Zaglauer (links), Förster im Revier Überlingen, und Andreas Schmid, Leiter des Forstamts des Bodenseekreises, wappnen den Wald für die Zukunft. | Bild: Mona Lippisch

„Das sind Veränderungen, die uns wirklich Sorgen machen“, sagt Forstamtsleiter Andreas Schmid ehrlich. Die etwa 0,5 Hektar große Fläche, auf der früher zahlreiche Buchen und Fichten standen, wurde im Herbst 2022 wiederbewaldet. Circa 1400 junge Bäume wurden eingepflanzt.

Patrick Zaglauer, Förster im Revier Überlingen, erklärt: „Wir haben zukunftsträchtigere Arten angepflanzt, zum Beispiel die Traubeneiche und die Winterlinde. Die kommen mit trockenen Phasen besser zurecht als etwa die Fichte oder die Buche.“ Wird der Wald wegen solchen Maßnahmen also immer jünger?

„Eine klimaangepasste Verjüngung ist das Ziel“, betont Andreas Schmid. Damit die jungen Bäume auf der Freifläche gesund wachsen, wurden sie mit sogenannten Wuchshüllen geschützt. „Sie schaffen gute Bedingungen für das Wachstum in den ersten Jahren“, erklärt Schmid.

Kleine Flaumeichen wachsen auf einem Waldstück in Überlingen-Bambergen. Für bessere Wachstumsbedingungen sind die Bäume in Schutzhüllen eingepackt. | Bild: Mona Lippisch

Die Bepflanzung des Gebiets kostet etwa 5000 Euro. Dazu kommen spätere Folgekosten, etwa für den Schutz der jungen Bäume vor überwuchernden Brombeerranken. Solche Maßnahmen sind im Bodenseekreis keine Seltenheit: Große Wiederbewaldungsflächen gibt es auch bei Friedrichshafen, Markdorf und dem Deggenhausertal.

Seit 2018 wurden rund 300 Hektar mit klimastabilen Baumartmischungen wiederbewaldet, schätzt Forstamtsleiter Schmid. Auf ungefähr der gleichen Fläche gab es eine natürliche Baumverjüngung, weshalb dort nicht neu gepflanzt werden musste. Auch in Zukunft wird sich der Wald zunehmend verjüngen und vermischen, so die Prognosen der Förster.

Trockene Sommer beeinflussen Gemüseanbau

Auch in der Landwirtschaft fallen die warmen Tage im Winter weniger ins Gewicht als die warmen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre. „Man merkt einfach, dass sich das Klima verändert hat“, sagt Simon Rothenberger, der gemeinsam mit Johannes Günther die Gärtnerei des Rengoldshauser Hofs in Überlingen betreibt.

Simon Rothenberger von der Gärtnerei des Rengoldshauser Hofs in Überlingen erklärt, dass in der Landwirtschaft besonders das Thema Bewässerung künftig eine zentrale Rolle spielen wird. | Bild: Mona Lippisch

Auffällig ist aus Sicht des Landwirts die Veränderung der Niederschläge: Während es im Winter trockener bleibt, regnet es im Sommer – dafür aber so stark, dass der Boden das Wasser oft nicht richtig aufnehmen kann. „Auch die ausgeprägte Frühjahrstrockenheit macht uns zu schaffen“, sagt er.

Thema Wasser rückt in den Fokus

In diesem Zusammenhang rücke das Thema Beregnung in den Fokus der Gärtnerei. Rothenberger sagt ehrlich: „Ohne gesammeltes Wasser geht es nicht mehr.“ Weil sich die Wasserversorgung zunehmend schwieriger gestaltet, kommen auch immer wieder neue Gemüsesorten hinzu, die trocken- und stressresistenter sind. Süßkartoffeln beispielsweise kommen mit Wärme gut zurecht.

Einige Gemüsesorten wachsen in Gewächshäusern – das schützt sie vor Umwelteinflüssen wie Starkregen, Hagel und Hitze. Der Großteil des Anbaus findet auf dem Rengoldhauser Hof aber nach wie vor draußen statt. | Bild: Mona Lippisch

Ein Thema auf dem Rengoldshauser Hof sind auch die immer häufiger auftretenden Unwetter. Um das Gemüse auf den Feldern zu schützen, werden deswegen künftig vermehrt Netze zum Einsatz kommen – so die Prognosen von Landwirt Rothenberger. „Aktuell gibt es das ja hauptsächlich beim Obst, ich könnte mir das aber auch fürs Gemüse vorstellen.“

Konkretere Pläne gibt es auf dem Überlinger Hof für Netze aktuell nicht. Dafür aber für Heckensäume zwischen den Feldern. Sie sollen eingepflanzt werden, um den Boden zu stabilisieren und die Feuchtigkeit länger zu speichern. „Wir sind gerade an den Planungen“, sagt Rothenberger und ergänzt: „Mit solchen Themen werden wir uns in Zukunft sicher häufiger beschäftigen.“

Auch Rinder haben Probleme

Nicht nur die Wälder und Landwirtschaften am Bodensee sind vom Klimawandel geprägt. Auch in der Viehhaltung sind die Auswirkungen spürbar. „Zu viel oder zu wenig Regen hat Einfluss auf die Futterpflanzen“, nennt Mechthild Knösel ein Beispiel. Sie ist auf dem Rengoldshauser Hof für die Braunviehherde verantwortlich. Wegen zu wenig Futter in Folge eines zu warmen Sommers musste der Tierbestand vor ein paar Jahren schon einmal um etwa 20 Prozent reduziert werden. „Sonst hätten wir nicht alle Tiere durch den Winter bekommen“, erklärt Knösel. Auch die Rinder selbst haben ein Problem mit zu hohen Temperaturen. Sie brauchen dann viel Schatten und viel Wasser. „Zum Glück halten wir eine robuste alte Rasse, die steckt das einfacher weg als die normale Kuh“, betont Knösel. Dennoch sinke auch bei den Tieren auf dem Rengoldshauser Hof bei Hitze die Leistung – dann gibt es beispielsweise weniger Milch.