Bodenseekreis vor 2 Stunden

17 000 Besucher weniger bei der Tuning World – wegen reduzierter Öffnungstage?

2018 kratzte die Tuning World Bodensee in Friedrichshafen an vier Messetagen an der 100 000-Besucher-Marke – 2019 kamen an drei Tagen gut 82 000 Fans getunter Fahrzeuge.