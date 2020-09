Schnelleres Internet und bessere Verbindungen – das soll der neue Mobilfunkstandard 5G (fünfte Generation) mit sich bringen. Die Telekom hat 16 Standorte im Landkreis mit 5 G erweitert. Doch es gibt auch Zweifel an der Technik.

Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet und auch der Bodenseekreis ist dabei. „Der Bodenseekreis nimmt von Beginn an Teil an der Entwicklung des neusten Mobilfunkstandards„, sagt Lena Raschke, Pressesprecherin der