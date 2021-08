Meckenbeuren vor 1 Stunde

14-Jährige aus Meckenbeuren seit rund einer Woche vermisst

Thayini H. verließ ihr Elternhaus in Meckenbeuren am Freitag, 30. Juli gegen 14.30 Uhr. Zuletzt gesehen wurde sie nach Polizeiangaben Samstag gegen 10 Uhr am Stadtbahnhof in Friedrichshafen. Seither fehle jede Spur von der Jugendlichen.