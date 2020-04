Bodenseekreis vor 2 Stunden

14 Corona-Patienten befinden sich im Bodenseekreis derzeit in stationärer Behandlung

Die Anzahl der Corona-Patienten im Landkreis, die im Krankenhaus behandelt werden, ist seit Donnerstag um drei auf 14 zurückgegangen. 262 Menschen und damit acht mehr als am Vortag leben den am Freitag vom Landratsamt veröffentlichten Zahlen zufolge in behördlich angeordneter Quarantäne.