Friedrichshafen vor 6 Stunden

130 Teilnehmende gehen in einer Menschenkette für Impfen und Solidarität in der Corona-Pandemie auf die Straße

Für Impfungen gegen das Corona-Virus und Zusammenhalt in der Gesellschaft sind am Samstag 130 Teilnehmende bei einer Menschenkette in Friedrichshafen eingetreten. Organisatoren waren das Bündnis für Vielfalt, die Omas gegen Rechts und die Grünen. Viele Teilnehmende wollten auch ein Zeichen setzen gegen Querdenker und sogenannte Spaziergänger. Wir zeigen Videos von der Veranstaltung.