Markdorf-Ittendorf – Der Musikverein Ittendorf hat Grund zum Feiern. Mit Stolz und großer Freude kann der Verein auf eine über 100-jährige Blasmusiktradition zurückblicken. An drei Tagen – vom Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Mai, wird in Ittendorf feinste Blasmusik in verschiedenster Art und Weise von morgens bis in die Nacht hinein erklingen. Über 200 Musikerinnen und Musiker aus nah und fern werden bei den Festivitäten auf der Bühne stehen, um für beste Stimmung zu sorgen. Über die Festtage hinweg wird ein großes Zelt beim Ittendorfer Sportplatz genügend Platz für das große Spektakel bieten.

Der Verein wurde 1921 gegründet, pünktlich zum 100-jährigen Bestehen wollten die Mitglieder dies eigentlich bereits 2021 gebührend feiern. Doch dann machte ihnen die Corona-Pandemie eine dicken Strich durch die Rechnung. Doch davon lassen sich die Ittendorfer Musikkameraden das Fest nicht vermiesen, so wird das Fest zwei Jahre später sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten nachgefeiert.

Zur Geschichte

Wie der Homepage des Vereins zu entnehmen ist, wurde der Musikverein Ittendorf 1921 von zehn jungen Männern gegründet. Gründungsmitglieder waren Josef Schmid, Eugen Riether, Ferdinand Wegis, Otto Sieber, Gebhard Ainser, Ernst und August Maier, Stefan Stähle, Ludwig Winz, Eduard Widemann und Johann Wegis. Erster Dirigent und Ausbilder war Josef Schmid aus Ahausen, bei dem auch die erste Musikprobe am 12. Juli 1921 statt fand. Erster Vorsitzender war Eugen Riether. Die Musiker bezahlten ihren Dirigenten noch in der Probe mit je zwei Mark pro Mann. Um die Anschaffung der Instrumente zu finanzieren, schoss jedes Mitglied zunächst 400 Mark vor. Der erste Auftritt des Vereins fand am 23. November 1921 zum Jahrestag für die Gefallenen des ersten Weltkrieges statt. Wenige Tage später spielte der junge Musikverein bei der Einweihung des Ehrenmales für die Gefallenen.

Mit Ausnahme von zwei Mitgliedern wurden ab 1939 alle Musikanten zum Kriegsdienst eingezogen, fünf von ihnen kehrten nicht mehr zurück. Die Heimkehrer trafen sich bereits 1945 wieder und am 21. Mai 1946 konnte anlässlich einer Theaterveranstaltung das erste Konzert aufgeführt werden. Die Einwilligung der Besatzungsmacht ermöglichte bald danach das formelle Auftreten des Musikvereins und in den Jahren danach konnte man bei Wertungsspielen die Noten „sehr gut“ bis „hervorragend“ erzielen, ein Zeichen des hohen Standards der Ittendorfer Musik.

1974 wurden die Mitglieder des Vereins neu eingekleidet, da die Uniformen bereits sehr abgetragen waren. Über die Finanzierung hierzu musste man sich keine Sorgen machen, denn Alteisen- und Papiersammlungen, sowie ein Zuschuss der Stadt Markdorf von 4000 Mark bildeten den Grundstock, und Schlossbesitzer Böttger stiftete die Ärmelabzeichen, auf denen das Ittendorfer Schloss abgebildet ist.

Nachdem der „Adlersaal“, in dem die Konzerte gespielt wurden ab Dezember 1974 nicht mehr verfügbar war, entschloss man sich gemeinsam mit der Kapelle von Riedheim, jährlich ein Konzert, meist um die Weihnachtszeit, in der Markdorfer Stadthalle aufzuführen. 1977 wurde das Markdorfer Stadtfest eingeführt, bei dem der Musikverein musikalisch und mit dem Betrieb der beliebten „Ittendorfer Bauernstube“ zusammen mit anderen Vereinen bis heute mitwirkt. 1979 spielte der Musikverein bei der Einweihung des Bürgerhauses, welches Veranstaltungen jeder Art nun möglich machte, und dem Verein einen eigenen Proberaum bietet. Und 2001 wurde der lang ersehnte Traum des Musikvereins Ittendorf war: Er erhielt seine eigene Vereinsfahne, die seither zu allen festlichen Anlässen immer vorne mit dabei ist.

Das Jubiläums-Programm

Der Startschuss des Jubiläumfestes fällt am Freitag, 5. Mai, um 18.30 Uhr mit einem zünftigen Feierabendhock und der musikalischen Eröffnung durch den Musikverein Ahausen. Danach zündet ab 21 Uhr die Band Lederrebellen ihr musikalisches Feuerwerk ab. Die Tanzfläche brennt, die Menge tobt, das Stimmungsbarometer schnellt in die Höhe, wenn die zwölf Musiker der Lederrebellen die Bühne betreten und die ersten Takte spielen. Sie entzünden erfahrungsgemäß ein wahres Party-Feuerwerk für das Publikum.

Am Samstag ab 19 Uhr heißt es Bühne frei die Kapelle Holzless „What´s a Böhmisch“, die den Abend musikalisch einläuten. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Keller reicht die Bandbreite von traditioneller, böhmischer Blasmusik über zahlreiche solistische Titel bis hin zu modernen, fetzigen Arrangements. Ab 21.15 Uhr heißt es Party pur mit der Froschenkapellen, die Musikkapelle mit dem etwas anderen Sound, der mitreißt und das Stimmungsbarometer innerhalb kürzester Zeit nach oben schnellen lässt.

Das große Finale der Jubiläumsfeier beginnt am Sonntag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Ab 11 Uhr spielt die Gesamtjugendkapelle Markdorf-Riedheim-Ahausen-Ittendorf-Bermatingen auf und wird für Kurzweil und gute Unterhaltung sorgen. Ab 12.30 Uhr lässt der Musikverein Obereisenbach seine Instrumente erklingen und das Publikum auf den Nachmittag einstimmen.

Um 13 Uhr krönt der Festumzug mit anschließendem Fahneneinmarsch ins Festzelt das Jubiläum des Musikverein Ittendorf. Musikerparty und Finale ist ab 15 Uhr mit „die Aichlers“ angesagt. Das sind vier Musikanten aus Berg am Bodensee. Gespielt wird vorwiegend auf Volksmusikinstrumentarium. Die Grenzen dieses Genres werden aber nicht nur ausgelotet, sondern auch regelmäßig in Richtung Schlager, Rock und Jazz überschritten, was eine Art „Skrupellose Stubenmusik“ mit absoluter Partygarantie entstehen lässt.

Die Vorsitzenden und Dirigenten