Karl Volz aus Bermatingen hatte die Idee, Hermann Löhle aus Meersburg zu engagieren, ohne den die Ausstellung laut Volz nicht möglich wäre, und weitere Landwirte, alte Traktoren und Geräte für den sonntäglichen Programmpunkt des 50. Bermatinger Weinfests „Weinbau im Wandel der Zeit“. Mit Winzermeister Mathias Dilger als Moderator wird das tonangebende Trio, das für Weinbaukompetenz steht, komplett.

Alte Traktoren ziehen immer – nicht nur Geräte, sondern auch viele Interessierte an. Um 13.30 Uhr werden die Oldtimer der Jahrgänge 1936 bis 1960 in einem Corso auf den Platz eintuckern, vorgestellt von Organisator Karl Volz. Sie kann man anschließend vor und hinter der Markgräflichen Gerätescheuer bestaunen. Vertreten sind die Marken Eicher, Fendt, Lanz, Deutz, Ferguson und Hanomag: „Nur“ zwei PS, dafür welche mit vier Beinen, wird Franz Müller aus Wangen vor einen Traubenwagen spannen.

Dazu werden allerlei Geräte zu sehen sein, die einst im Weinbau eingesetzt wurden; in den Jahren 1900 bis 1950 eine sehr personalaufwendige, kräftezehrende Arbeit, erschwert durch Steillagen. Mulchgerät, Tiefenpflug, Rebscheren, Zuber, Rollhacke, Bindeautomat werden vorgestellt und zeigen die Entwicklung. Erst die Motorisierung brachte Erleichterung. Mehr als 100 Unternehmen produzierten in Deutschland Kleintraktoren mit 15 bis 50 PS; heute soll es mit der Firma Claas nur noch einen deutschen Hersteller geben, rund 15 in Europa.

Wie sich der Weinbau gewandelt hat und was alles in den Reben zu tun ist, wird Mathias Dilger kurzweilig erzählen: von Schnitt und Bindung, der Boden- und Laubbearbeitung, über Sinn und Zweck des Spritzens, die Weinlese, bis zum Entfernen der Rebstöcke und vieles mehr. Das Ganze anschaulich verbunden mit praxisnaher Demonstration oder Erklärung der Geräte, die unter anderem Jürgen Grupp, Herbert Meier, das Markgräfliche Weingut, Herbert Abfall, Mathias Dilger und Franz Müller zur Verfügung stellen.